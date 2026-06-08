Общество 08.06.2026 в 14:42

Фермер из Бурятии соврал о количестве скота, чтобы получить субсидию

Глава КФХ предстал перед судом
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Текст: Карина Перова
Фермер из Бурятии соврал о количестве скота, чтобы получить субсидию
Фото: архив «Номер один»

В Селенгинском районе Бурятии главу крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) осудили за мошенничество в крупном размере.

В 2025 году фермер предоставил в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия заведомо ложные документы. В них мужчина указал, что владеет 100 головами крупного рогатого скота, тогда как фактически у него было 45 животных.

В результате незаконных действий глава КФХ получил субсидию на развитие мясного скотоводства на сумму более 350 тыс. рублей.

«Гусиноозерским городским судом с учетом позиции государственного обвинителя, а также полного возмещения ущерба, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре республики.



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