Общество 08.06.2026 в 14:42
Фермер из Бурятии соврал о количестве скота, чтобы получить субсидию
Глава КФХ предстал перед судом
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии главу крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) осудили за мошенничество в крупном размере.
В 2025 году фермер предоставил в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия заведомо ложные документы. В них мужчина указал, что владеет 100 головами крупного рогатого скота, тогда как фактически у него было 45 животных.
В результате незаконных действий глава КФХ получил субсидию на развитие мясного скотоводства на сумму более 350 тыс. рублей.
«Гусиноозерским городским судом с учетом позиции государственного обвинителя, а также полного возмещения ущерба, мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей», - рассказали в прокуратуре республики.
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