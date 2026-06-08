Общество 08.06.2026 в 13:29

«Ростелеком» и правительство Бурятии объединят усилия для цифровизации республики с помощью искусственного интеллекта

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Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» и правительство Бурятии объединят усилия для цифровизации республики с помощью искусственного интеллекта
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»

На ПМЭФ-2026 президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве по цифровой трансформации региона. Стороны совместно будут заниматься развитием региональных и отраслевых цифровых сервисов, обеспечением информационной безопасности, а также развитием инфраструктуры для беспилотного авиатранспорта и внедрением технологий искусственного интеллекта.

Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия:

«С "Ростелекомом" мы уже реализовали в Бурятии ряд важных проектов — от появления интернета в сельских районах до интеллектуальных транспортных систем и цифровых комплексов безопасности на дорогах. Сегодня переходим к следующему этапу — внедрению технологий искусственного интеллекта, что поможет нам быстрее решать управленческие задачи, улучшать государственные услуги, делать более эффективной работу органов власти и повышать уровень безопасности людей. Договорились совместно определить проекты, которые будут наиболее актуальны для республики в таких отраслях как здравоохранение, туризм, безопасность дорожного движения и система реагирования на чрезвычайные ситуации. Наша задача — чтобы современные технологии приносили реальную пользу жителям Бурятии».

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

«Со стороны "Ростелекома" мы не просто предлагаем технологии, а предлагаем поделиться большим опытом и экспертизой команды по их практическому применению. То есть предлагаем решение задач республики под ключ, включая применение технологий искусственного интеллекта. Компания готова реализовать проекты по внедрению ИИ в развитие безопасной городской среды, включая дорожное движение и "Систему-112", в итоге все это работает на повышение качества и безопасности жизни, на повышение эффективности управления территориями. Мы планируем в диалоге с правительством Бурятии помогать грамотной цифровой трансформации республики».

В марте этого года эксперты «Ростелекома» представили госслужащим Бурятии онлайн-платформу «Нейрошлюз», объединившую около 30 ИИ-сервисов. По предварительным оценкам, такой подход позволяет высвободить до 30% рабочего времени чиновников.

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