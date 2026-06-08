На севере Бурятии все выходные тушили лесной пожар

В Северо-Байкальском районе Бурятии потушили лесной пожар, который возник из-за сухой грозы еще 6 июня. На тушении возгорания в Уоянском лесничестве работали 14 человек и три единицы лесопожарной техники.

На утро 8 июня новых лесных пожаров на территории республики не зарегистрировано. Жителей и гостей Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение возможен штраф от 40 тысяч руб. Обо всех возгораниях можно сообщать на горячую линию диспетчера 20-44-44.

Фото: Авиалесохрана