Общество 08.06.2026 в 13:21
Улан-удэнка отсудила у «сотрудников Росфинмониторинга» свыше миллиона рублей
Женщину обманули в сентябре 2025 года
Текст: Карина Перова
Пенсионерка из Улан-Удэ отсудила у телефонных мошенников более миллиона рублей. Пожилая женщина попалась на удочку аферистов в сентябре 2025 года.
Горожанке позвонили незнакомые граждане, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они сообщили о якобы совершаемых в отношении неё мошеннических действиях и убедили перевести все сбережения на «безопасные счета».
«Прокуратура Октябрьского района в интересах потерпевшей обратилась в суд с требованием взыскать с владельца банковской карты полученную сумму, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил иск прокурора, ответчик обязан вернуть пенсионерке 1 млн рублей», - отметили в надзорном ведомстве.
Тегимошенничество