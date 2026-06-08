Улан-удэнка отсудила у «сотрудников Росфинмониторинга» свыше миллиона рублей

Пенсионерка из Улан-Удэ отсудила у телефонных мошенников более миллиона рублей. Пожилая женщина попалась на удочку аферистов в сентябре 2025 года.

Горожанке позвонили незнакомые граждане, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они сообщили о якобы совершаемых в отношении неё мошеннических действиях и убедили перевести все сбережения на «безопасные счета».

«Прокуратура Октябрьского района в интересах потерпевшей обратилась в суд с требованием взыскать с владельца банковской карты полученную сумму, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил иск прокурора, ответчик обязан вернуть пенсионерке 1 млн рублей», - отметили в надзорном ведомстве.