Общество 08.06.2026 в 13:21

Улан-удэнка отсудила у «сотрудников Росфинмониторинга» свыше миллиона рублей

Женщину обманули в сентябре 2025 года
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Текст: Карина Перова
Улан-удэнка отсудила у «сотрудников Росфинмониторинга» свыше миллиона рублей
Фото: архив «Номер один»

Пенсионерка из Улан-Удэ отсудила у телефонных мошенников более миллиона рублей. Пожилая женщина попалась на удочку аферистов в сентябре 2025 года.

Горожанке позвонили незнакомые граждане, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они сообщили о якобы совершаемых в отношении неё мошеннических действиях и убедили перевести все сбережения на «безопасные счета».

«Прокуратура Октябрьского района в интересах потерпевшей обратилась в суд с требованием взыскать с владельца банковской карты полученную сумму, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил иск прокурора, ответчик обязан вернуть пенсионерке 1 млн рублей», - отметили в надзорном ведомстве.

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