В Бурятии семейную пару будут судить за участие в наркосиндикате

В Улан-Удэ прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на сбыт наркотиков в составе ОПГ. Обвиняемой по делу проходит жительница Улан-Удэ, которая промышляла сбытом наркотиков вместе со своим сожителем.

По версии следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая вместе со своим парнем вступили в организованную преступную группу, занимающуюся сбытом наркотиков через интернет. Через месяц женщина купила наркотики, которые вместе с сожителем расфасовала на мелкие партии. Вместе они разместили их в тайниках на территории Заиграевского и Иволгинского районов.

В данное время ее уголовное дело направлено в Заиграевский районный суд. Материалы уголовного дела в отношении ее сожителя выделены в отдельное производство, сообщили в прокуратуре республики.

Фото: нейросеть