Общество 11.06.2026 в 10:47

На севере Бурятии реконструкция очистных отстает на 238 дней

На объекте не хватает рабочих рук, техники и материалов
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Текст: Карина Перова
На севере Бурятии реконструкция очистных отстает на 238 дней
Фото: администрация Северобайкальска

В Бурятии реконструкция очистных сооружений в Северобайкальске отстаёт от графика на 238 дней. На объекте работают 27 человек вместо 45 специалистов. При этом с учетом накопленного отставания для его сокращения на строительной площадке необходимо привлечение не менее 100 работников, сообщили в администрации города.

Ранее ход реконструкции проверил глава Северобайкальска Олег Котов. На площадке используется всего три единицы техники, что, естественно, недостаточно для выполнения работ в установленные сроки. Также не хватает материалов.

«Особую обеспокоенность вызывает блок биологической очистки. До настоящего времени не устранены замечания, связанные с браком, допущенным в ноябре 2025 года при установке анкерных креплений. Вопрос замены анкеров на шпильки остаётся нерешённым, что не позволяет приступить к дальнейшему монтажу оборудования. При этом данные работы должны были быть завершены ещё в конце 2025 года», - пояснили в администрации.

Основные показатели реализации контракта:   

• стоимость контракта 3 219 270,82 тыс. руб.

• выплаченный аванс — 1 609 635,4 тыс. руб.

• принято строительно-монтажных работ — 194 573,55 тыс. руб.

• оплачено строительно-монтажных работ — 176 084,00 тыс. руб.

• принято оборудования и материалов по ТОРГ-12 — 172 126,78 тыс. руб.

• оплачено — 165 525,60 тыс. руб.

• дебиторская задолженность — 1 268 025,79 тыс. руб.

• оборудование, находящееся на площадке и не оплаченное, — 228 000,00 тыс. руб.

«Для понуждения генерального подрядчика к выполнению обязательств и возвращению в график производства работ заказчиком – комитетом городского хозяйства – принимаются все предусмотренные законодательством меры. В частности, подан иск о взыскании пени в размере 203 890 061 руб.», - заключили в администрация Северобайкальска.

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Северобайкальск очистные сооружения

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