В Улан-Удэ двоих детей с тяжелыми травмами доставили в ДРКБ

В ГАИ республики сообщили о двух ДТП, в которых пострадали дети. Одно из них произошло в Улан-Удэ, а второе в Заиграевском районе.В 8 часов вечера на ул. Яковлева в Улан-Удэ 35-летний водитель автомобиля «Лексус» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в ДРКБ.Другое ДТП произошло в селе Нарын-Ацагат Заиграевского района.- Около 23 часов 17-летний водитель мотоцикла «Эндуро» без прав не справился с управлением и наехал на металлический забор. Юноша был без мотошлема и защитной экипировки, поэтому получил тяжелые травмы и переломы. Был госпитализирован в ДРКБ, - добавили в ГАИ.Фото: ГАИ РБ