В Улан-Удэ товаровед-оценщик обчистила ломбард на полмиллиона

«Золотой обман на полмиллиона»: в Советском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор работнице одного из ломбардов за присвоение и мошенничество. Продавец ювелирного магазина совмещала оценку украшений с их хищением.

В 2024-2025 годах товаровед-оценщик приобретала позолоченные ювелирные изделия из серебра. После, используя своих знакомых в качестве «посетителей» ломбарда, принимала от них же свои украшения. В залоговые билеты она вносила фиктивные сведения: серебро с позолотой шло по расценкам золотых украшений. Разница составила 105 581 рубль. Деньги оседали в кармане оценщицы.

Но этого женщине было мало. Имея доступ к витринам ювелирного магазина, она попросту забирала вверенные ей украшения. Всего было похищено изделий почти на 542 тысячи рублей.

Суд признал улан-удэнку виновной в десяти эпизодах ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения) и трех эпизодах ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

«В зале суда женщина раскаялась, частично возместила ущерб и принесла свои извинения потерпевшему. Суд учел это и назначил наказание – 4 года принудительных работ. Каждый месяц из заработной платы осужденной будут удерживать 10 % в доход государства», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.