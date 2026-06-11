Происшествия 11.06.2026 в 11:43

Неудачный обгон автоледи в Бурятии едва не стоил жизни целой семье

Их иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево
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Текст: Елена Кокорина
Неудачный обгон автоледи в Бурятии едва не стоил жизни целой семье

В Баргузинском районе Бурятии вблизи села Ярикта вчера, 10 июня, произошло ДТП, в результате которого пострадало несколько человек.

- 41-летняя водитель автомашины «Тойота Камри» при обгоне совершила касательное столкновение с автомашиной «Тойота Хариер» под управлением 49-летнего мужчины. В результате этого его машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Супруга водителя и двое их несовершеннолетних детей получили травмы, но после осмотра и оказания медицинской помощи были отпущены домой, - сообщили в ГАИ республики.

Фото: ГАИ РБ

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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

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