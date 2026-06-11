Происшествия 11.06.2026 в 12:09

В Улан-Удэ два мотоциклиста травмировались в ДТП из-за столкновения с иномарками

Нескольких пострадавших доставили в больницу
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ два мотоциклиста травмировались в ДТП из-за столкновения с иномарками

Два ДТП с мотоциклистами произошло в Бурятии за последние сутки. Водителей мотоциклов доставили в больницу с различными травмами. Аварии случились в Улан-Удэ и Мухоршибирском районе.

Вечером в Улан-Удэ на ул. Борсоева 48-летний водитель автомашины «Сузуки» не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Кавасаки» под управлением 28-летнего водителя. Мотоциклист от удара столкнулся с припаркованной автомашиной «Тойота Хайлэндер». Водителя «Сузуки» и мотоциклиста с травмами доставили в больницу, сообщили в ГАИ республики.

Еще один мотоциклист без прав пострадал в аналогичном ДТП ночью в Мухоршибирском районе.

- В селе Харашибирь 28-летний водитель мотоцикла «ИЖ-Юпитер 5» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор. В результате ДТП у мужчины диагностирован перелом большеберцовой кости справа, - добавили в полиции.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 355 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления ТС 19 водителей, находившиеся за рулем с признаками алкогольного опьянения.

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 23 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: ГАИ РБ

 

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