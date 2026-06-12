Общество 12.06.2026 в 10:26

Жительница Баунтовского района возродила храм через ТОС «Наследие»

Наталья Хаирова стала участницей Всероссийской премии «Служение» за четверть века работы на благо родного села
A- A+
Текст: Лариса Ситник
Жительница Баунтовского района возродила храм через ТОС «Наследие»
из личного архива Хаировой

Наталья Юрьевна Хаирова посвятила селу Романовка в Баунтовском районе четверть века. С 2004 по 2018 год она руководила СП «Витимское». За это время здесь реализовали сотни общественно важных инициатив. Одна из самых значимых – строительство храма в Романовке.

850b610a-6310-472f-b3df-da47fceb9f47.jpg 

«Рабочая группа оргкомитета обнаружила в архивах информацию о Покрово-Богородской церкви. Её построили в 1910 году. С приходом большевиков она была разрушена», - рассказывает Наталья Юрьевна. Деньги на храм собирали всем миром – с помощью пожертвований, благотворительных концертов и марафонов. В 2026 году церковь открыла двери. Сейчас Наталья Юрьевна продолжает работу в должности ведущего специалиста администрации. Также она возглавляет ТОС «Наследие». За работу её неоднократно отмечали Почётными грамотами Правительства, Народного Хурала и Главы Бурятии. Она также является «Ветераном труда России».

ab899f41-cced-4fda-841b-8fdbbbd601dd.jpg 

Наталья Хаирова стала участницей Всероссийской премии «Служение», организатором которой выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Такие люди, как Наталья Юрьевна, настоящая опора малой родины. Благодаря таким жителям наши сёла живут и возрождаются.

d89f7e5c-e699-40d9-baaa-94c3fd8f8d07.jpg

Теги
ТОС

Все новости

На 10 спасателей в Бурятии стало больше
12.06.2026 в 11:38
В Бурятии состоится Первенство России по стрельбе из лука
12.06.2026 в 11:03
Одиноких жителей Бурятии зовут на свидания
12.06.2026 в 10:47
Жительница Баунтовского района возродила храм через ТОС «Наследие»
12.06.2026 в 10:26
Как оформить согласие на выезд ребенка за границу
12.06.2026 в 09:00
В Бурятии мифотворчество на ставке Чингисхана вводит туристов в заблуждение
12.06.2026 в 08:00
Председатель Народного Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем России
12.06.2026 в 08:00
В Бурятии резко снизился поток отдыхающих из других регионов
12.06.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 12 июня 2026 года
12.06.2026 в 06:02
Зурхай на пятницу, 12 июня
12.06.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
На 10 спасателей в Бурятии стало больше
Они дали присягу на верность Отечеству
12.06.2026 в 11:38
Одиноких жителей Бурятии зовут на свидания
У них будет 360 секунд на знакомство
12.06.2026 в 10:47
Как оформить согласие на выезд ребенка за границу
12.06.2026 в 09:00
В Бурятии мифотворчество на ставке Чингисхана вводит туристов в заблуждение
Исследования и исторические документы свидетельствуют о том, что никакой связи этого места с монгольским завоевателем нет
12.06.2026 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru