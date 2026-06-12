Жительница Баунтовского района возродила храм через ТОС «Наследие»

Наталья Юрьевна Хаирова посвятила селу Романовка в Баунтовском районе четверть века. С 2004 по 2018 год она руководила СП «Витимское». За это время здесь реализовали сотни общественно важных инициатив. Одна из самых значимых – строительство храма в Романовке.





«Рабочая группа оргкомитета обнаружила в архивах информацию о Покрово-Богородской церкви. Её построили в 1910 году. С приходом большевиков она была разрушена», - рассказывает Наталья Юрьевна. Деньги на храм собирали всем миром – с помощью пожертвований, благотворительных концертов и марафонов. В 2026 году церковь открыла двери. Сейчас Наталья Юрьевна продолжает работу в должности ведущего специалиста администрации. Также она возглавляет ТОС «Наследие». За работу её неоднократно отмечали Почётными грамотами Правительства, Народного Хурала и Главы Бурятии. Она также является «Ветераном труда России».





Наталья Хаирова стала участницей Всероссийской премии «Служение», организатором которой выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Такие люди, как Наталья Юрьевна, настоящая опора малой родины. Благодаря таким жителям наши сёла живут и возрождаются.



