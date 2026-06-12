В Бурятии мифотворчество на ставке Чингисхана вводит туристов в заблуждение

В современном туризме все чаще наблюдается ситуация, когда исторические места получают названия или легенды, не имеющие под собой достаточного научного подтверждения. Такие прикрытия ради хайпа и туристического спроса зачастую искажают реальную историю, вводят туристов в заблуждение и мешают развитию культуры и просвещения. Особенно явно это проявляется на примере так называемого плато (ставки) Чингисхана в Иволгинском районе.

Ставка гуннов

Местные власти и туристические организации активно позиционируют это место как ставку великого монгольского завоевателя. Однако, как выяснили эксперты, исследования и исторические документы свидетельствуют о том, что никакой связи этого места с Чингисханом нет.

Обратился к этому вопросу и председатель Гуннского фонда Олег Булутов. В разговоре с «Номер один» он отметил следующее.

- Когда в 2008 году я работал начальником отдела в администрации Иволгинского района, на одном из собраний рассказал, что место на плато действительно обладает хорошим видом, его необходимо продвигать и, возможно, здесь могли формироваться воинские подразделения гуннов. Которые перед очередным походом на Китай стекались неподалеку в район столицы гуннов, сегодня носящий название Гуннское городище. Там, в городе, они получали провизию, обмундирование и шло их комплектование. Возможно, именно в этом месте проходил их окончательный осмотр и подготовка перед походом в Китай. Однако я никогда не называл это место ставкой Чингисхана. Могло ли оно быть площадкой для осмотра войск? Возможно. Но не ставкой Чингисхана — к тому времени он сюда не заходил. В свои походы на меркитов, например, он с войском в основном шел по территории современного Селенгинского района, а это совсем другой маршрут. Пока он шел на меркитов, это был рейд, и для него не было смысла отвлекаться на проведение каких-то мероприятий за пределами основного маршрута.

Как отмечает Олег Булутов, он «рассказывал чиновникам, что это место вполне могло быть ставкой гуннов, и даже предлагал его рассматривать именно так. Но потом по чьей-то инициативе или под влиянием мифов его стали именовать плато Чингисхана. Хотя я все это говорил именно как предположение, что место - подходящее для гуннов, а не для монгольского завоевателя. Вот так и получилось - название изменилось, и теперь многие уверены, что это место связано с Чингисханом, хотя это не так.

Данную позицию поддерживает и известный бурятский писатель Виктор Седой, автор трилогии, посвященной истории Монгольской империи и возвышению Чингисхана.

Он там не был

- То, что это место называют ставкой Чингисхана, скорее всего - лишь домыслы. Исторически место его ставки находилось совсем в другом месте — в Темном Бору, на территории современной Монголии. Великие правители никогда не отсиживались где-то на окраинах империи. Они обычно находились в гуще событий, на пересечениях важных путей - там, где есть противники и союзники. Важно было находиться в центре империи, держать руку на пульсе, чтобы гонцы быстрее доходили до руководящего центра. На территории современной Бурятии ему находиться не было никакого смысла, - сообщил Виктор Седой.

Что касается этого плато, то оно находится на бывших землях гуннов, а потом меркитов, и, согласно историческим данным, в 1216 году, когда Чингисханом окончательно были уничтожены почти все меркиты, их империя прекратила свое существование. Что мог делать здесь Чингисхан? Какую вообще роль он мог играть в этих далеких местах, если вся его энергия и стратегия требовали находиться в центре событий? Он шел в основном по тем территориям, которые были ключевыми для его походов и расширения.

Как отмечают эксперты, сила Чингисхана заключалась в том, что он всегда был в гуще дел, там, где шли войны и происходили важные события, а не на отдаленных окраинах. Так что вся идея о ставке на этом плато — скорее, миф, выдуманный для привлечения туристов и создания имиджа этого места как связанного с великим завоевателем.

Поэтому так важно сохранять честность и научную точность при популяризации исторических и культурных памятников. Искажаемая или придуманная история может не только вводить в заблуждение, но и мешать развитию цивилизованного и познавательного туризма в Бурятии.

Справка: плато Чингисхана (также известное как плато Тапхар) — это одна из самых популярных природных достопримечательностей региона. Представляет собой скальную столовую гору с плоской вершиной, расположенную всего в 20 км от центра Улан-Удэ в Иволгинском районе. По преданию, именно с этого места, напоминающего смотровую площадку, великий полководец осматривал свое войско.