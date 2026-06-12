В Бурятии состоится Первенство России по стрельбе из лука

В соревнованиях примут участие примерно 400 стрелков из 36 субъектов Российской Федерации. Республику на состязаниях представят 34 спортсмена. Эти соревнования станут ключевым этапом отбора на Первенство Европы и дадут возможность выполнить норматив мастера спорта Российской Федерации.

Будут разыграны 12 комплектов наград в личных и командных соревнованиях по классическому и блочному луку среди юношей и девушек в возрастных категориях до 18 и до 21 года.

Мероприятие пройдет с 16 по 22 июня на стадионе Спортивной школы олимпийского резерва №2 и в Региональном центре единоборств «Патриот». Торжественная церемония открытия состоится 17 июня в 12:00.

Всех жителей и гостей республики приглашают прийти и поддержать участников, а также увидеть выступления самых талантливых молодых лучников страны.

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