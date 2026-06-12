Общество 12.06.2026 в 08:00

Председатель Народного Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем России

Уважаемые земляки!
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Председатель Народного Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем России
Фото: Народный Хурал Бурятии

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто любит свою страну, гордится ее историей, культурой, духовным наследием и верит в ее будущее. Россия — это наша общая Родина, великая страна с многовековой историей, сильным народом, богатейшими традициями и огромной ответственностью перед будущими поколениями.

Республика Бурятия всегда была и остается неотъемлемой частью великой России. Наш многонациональный народ своим трудом, верностью родной земле, уважением к старшим, заботой о детях и преданностью Отечеству вносит достойный вклад в развитие страны. Сила России — в единстве ее народов, в уважении к истории, в любви к малой родине и в готовности вместе преодолевать любые испытания.

Особые слова признательности в этот день мы обращаем к героям сегодняшнего дня — участникам специальной военной операции. Наши земляки с честью выполняют свой воинский долг, проявляя мужество, стойкость, верность присяге и любовь к Родине. Их подвиг, самоотверженность и сила духа являются примером настоящего патриотизма для всех нас. Мы гордимся ими, поддерживаем их семьи и всегда будем помнить, что мирная жизнь, безопасность и будущее страны требуют мужества, единства и ответственности каждого.

Дорогие земляки! Пусть День России станет для каждого из нас напоминанием о том, что судьба страны складывается из труда, добрых дел и гражданской ответственности каждого человека. От нашей сплоченности, честного труда, уважения друг к другу и любви к Родине зависит будущее России и нашей родной Бурятии.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, добра и согласия в каждом доме!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В. А. Павлов.

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владимир павлов поздравление День России Народный Хурал

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