В Бурятии резко снизился поток отдыхающих из других регионов

Это крайне нехарактерно для прошлых лет, когда бронирования начинались гораздо раньше. Сегодня специалисты отрасли надеются, что июнь все же выправит ситуацию и туристы приедут на Байкал.

Безопасность путешествий и отдыха россияне все больше ставят на одно из первых мест. Поэтому неудивительно, что снижается спрос на летние путевки в Крым и Анапу, где ухудшилась ситуация с беспилотниками, разливами нефтепродуктов и проблемами с топливом. Однако возникает вопрос: почему туристы из центральных регионов не разворачиваются на Байкал и Бурятию, где таких проблем нет? Главной проблемой эксперты называют нехватку номерного фонда, что существенно снижает привлекательность региона для путешественников.

Спрос упал на 20%

- В целом по спросу на турпутевки по Бурятии в 2026 году я не смогу сказать, так как общий опрос мы не делаем, но по нашей компании видно, что спрос упал где-то на 20%. Это относительно туров по Бурятии с Байкалом, многодневных. А точечно, например, по «Степному кочевнику», «Асагад», спрос, наоборот, увеличился на 20%, но запрашивают сами заказчики из других регионов, в том числе соседних. То есть турагентства самостоятельно формируют туры, не обращаясь к местным туроператорам. Эта тенденция точно есть. Здесь и искусственный интеллект без проблем поможет в составлении программы тура и даже контакты подскажет. Китайцы уже поехали самостоятельно, заказывая только отели и посещение туробъектов, - говорит директор улан-удэнской туристической компании Светлана Цыбикдоржиева.

По данным туроператоров, в мае 2026 года в стране зафиксировано резкое снижение числа бронирований на внутреннем рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом, как правило, туристы начинали планировать свои поездки заблаговременно, а сейчас основная их часть перенесла бронирование с мая на июнь. Однако, по мнению специалистов, ситуация начинает улучшаться: уже в начале июня активность туристов возросла, и поток путешественников постепенно растет.

Сегодня путешественники все чаще ставят на первое место безопасность своего отдыха, что влияет на выбор курортных регионов.

Почему же спокойные Байкал и Бурятия остаются вне поля зрения?

Несмотря на уникальность Байкала и богатство культурных и природных ресурсов Бурятии, регион пока не радует туристов так же активно, как другие направления. Среди причин — нехватка комфортных и качественных вариантов размещения. Туры по региону зачастую формируют туроператоры из других городов, самостоятельно заказывая отели и посещая туристические объекты, обходя местных туристических операторов.

Тенденции и перспективы

Один из ключевых факторов будущего турпотока — обеспечение безопасных условий отдыха. Алексей Карнаухов, представитель еще одной туристической компании в Улан-Удэ, подчеркивает необходимость сохранения номерного фонда и уверенности туристов в стабильности региона. Он отмечает, что для привлечения иностранных гостей, особенно из Китая, следует обеспечить безопасность и гарантировать наличие достаточного числа номеров. Если с первым в Бурятии все нормально, то со вторым - проблема.

- По продвижению «Меркитской крепости» мы вели переговоры с китайскими турфирмами. Они заинтересовались предложениями, но сказали, что главном условием для стабильного потока китайских туристов к нам может стать гарантированное сохранение резервного номерного фонда на 100 номеров. В Бурятии такую гарантию может дать только гостиница «Бурятия», однако там сказали, что летом у них и так все под завязку, поэтому никаких гарантий больших блоков мест они дать не могут. И китайцы отказались ехать, - говорит Алексей Карнаухов.

Таким образом, основная причина низкого туристического потока на Байкал в 2026 году — это острый дефицит комфортных и доступных по цене жилых объектов, а также общее снижение привлекательности региона для путешественников.

Несмотря на инвестиции в строительство пятизвездочных отелей и поддержку правительства, сегмент трехзвездочных гостиниц и бюджетных вариантов страдает от нехватки мест. В результате те немногие туристы, которые все же решают посетить Байкал, сталкиваются с высокими ценами: приличная гостиница в июле обходится до 150 долларов за ночь, что дорого для большинства туристов, в том числе и из западных регионов России.

Из-за нехватки номеров и повышенного спроса гостиницы на Байкале и в Улан-Удэ постоянно увеличивают цены, а разочарованные туристы оставляют негативные отзывы в соцсетях, что дополнительно снижает интерес к региону.

Почему второй раз не приезжают

В итоге туристы, особенно из Москвы и других крупных городов, уезжают разочарованными уровнем сервиса и ценами, что отрицательно сказывается на репутации Байкала как туристического направления.

При этом развитие доступных, бюджетных отелей идет очень медленно, что затрудняет привлечение массового потока туристов с ограниченным бюджетом. Эксперты считают, что для повышения популярности региона необходимо ускорить развитие этого сегмента, снизив цену номера до 50–70 долларов, что сделало бы поездки доступными для большинства туристов.

Общий рост турпотока в регионе в 2026 году оценивается в 3–5%, что соответствует средней общероссийской тенденции. По словам экспертов, туристы все чаще предпочитают спокойный, «сонный» отдых на природе с сокращенными программами, такой формат позволяет восстановить силы и избежать перегрузки. Однако, несмотря на внутренний рост, дальнейшее увеличение туристического потока осложняется недостатком гостиничной инфраструктуры, логистическими ограничениями и сокращением сезона зимних путешествий.

Что касается зимнего периода, поток туристов замедлился из-за снижения активности, особенно у туристов из Иркутской области и соседних регионов. Они все больше предпочитают бронировать заранее и отдают предпочтение бюджетным вариантам, самостоятельно организуя свое путешествие. Таким образом, поток на классические маршруты уменьшается, а спрос на более экономичные услуги увеличивается.

Важна и ситуация на внутренних авиалиниях. Туроператоры отмечают, что снижение потока связано, в первую очередь, с ростом цен на авиабилеты из Москвы и Новосибирска в Улан-Удэ, что, возможно, вызвано нехваткой самолетов и ограничениями мощностей крупных российских авиакомпаний. Сокращение числа рейсов и их дороговизна снижают доступность региона для многих иностранных и российских туристов. В совокупности с ростом налогов и уменьшением доходов малого бизнеса, составляющего значительную часть туристической отрасли, ситуация ухудшается еще больше. Именно этот сегмент — малый бизнес, который помогал формировать поток путешественников и обеспечивать инфраструктуру, страдает больше всего, что в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на развитии туризма на Байкале и в целом в регионе.

Туризм в Бурятии сегодня стоит на пороге новых возможностей и вызовов. Основная задача — решить проблему нехватки современного номерного фонда и повысить уровень комфорта для туристов. Если регион сможет обеспечить безопасность и сохранить инфраструктуру, интерес к Байкалу и бурятским достопримечательностям обязательно возродится, принося пользу как местному бизнесу, так и всей республике в целом.

Добавим, что определенные продвижения в этом вопросе все же есть. Недавно в Бурятии обнародованы планы по проекту круглогодичного курорта «Волшебный Байкал», который реализуется в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Глава республики Алексей Цыденов сообщил, что «инициатива является одним из приоритетных направлений развития туристической инфраструктуры республики».

Общий объем инвестиций оценивается в 110,7 млрд рублей, из которых уже вложено 3 млрд и строится отель на 153 номера. На территории курорта «Волшебный Байкал» площадью 3,8 тыс. гектаров зарегистрировано восемь инвесторов. Согласно заключенным соглашениям, планируется создание порядка 5 тыс. номеров до 2032 года.

Главное, чтобы экономические трудности не помешали реализации этого масштабного проекта.