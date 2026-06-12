Как оформить согласие на выезд ребенка за границу

«В этом году дочь хочет поехать на море с бабушкой и дедушкой. Нужно ли какое-то специальное разрешение от родителей? Если да, то как его правильно оформить?» Татьяна, Усть-Баргузин.

Действительно, если ребенок путешествует за границу не с мамой или папой, а, скажем, с бабушкой, тренером или учителем, необходимо оформить у нотариуса согласие на выезд. Исключение — поездка с одним из родителей: в этом случае разрешение второго обычно не требуется.

Разбираемся, как всё правильно сделать, чтобы на границе не возникло проблем.

В каких случаях обязательно нотариальное согласие

Если ребенок пересекает границу без родителей, требуется нотариально заверенное согласие хотя бы одного из родителей. Оно подтверждает, что он не похищен и уезжает с вашего позволения.

А вот если ребенок путешествует с отцом или матерью, специального разрешения от второго родителя по закону не требуется. Однако лучше заранее уточнить правила страны, в которую вы едете: некоторые государства (например, страны Шенгена) могут попросить такой документ при оформлении визы.

При этом даже при поездке с одним из родителей нельзя забывать о возможности запрета на выезд. Второй родитель вправе подать заявление о своем несогласии на выезд ребенка, и если такой запрет есть, то без его личного разрешения или решения суда выехать не получится.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы оформить согласие, родителю нужно лично прийти к любому нотариусу. Ребенка и сопровождающего брать с собой не обязательно. При себе необходимо иметь: паспорт родителя, который дает согласие; свидетельство о рождении ребенка (или его загранпаспорт, если он уже есть); паспортные данные сопровождающего (ФИО, серия и номер паспорта); свидетельство о браке, если у родителя и ребенка разные фамилии.

Нотариус сам подготовит документ, после чего останется только его подписать и оплатить госпошлину — всего 100 рублей.

В документе обязательно прописываются:

● страна или страны, которые ребенок планирует посетить (нельзя написать «страны Европы», только конкретные, например, «Италия, Франция, Испания»);

● срок действия согласия (дата, до которой оно действительно);

● фамилии, имена и паспортные данные родителей, ребенка и сопровождающего.

Если поездка планируется через транзитную страну, её тоже лучше указать, чтобы избежать проблем на границе.

Срок действия согласия определяете вы сами. Его можно оформить на одну поездку, на год, на три года или даже до совершеннолетия ребёнка. Если срок в документе не указан, по умолчанию согласие будет действительно один год.