Общество 12.06.2026 в 06:02

Зурхай на пятницу, 12 июня

27-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на пятницу, 12 июня
Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, совершать похоронные обряды по усопшему, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), строить печь, совершать омовение и приумножающие действия.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; создавать дружеские отношения (составлять договор), возводить и освящать объекты почитания, торговать, возводить дамбу, насыпь и стены, устраивать помолвки и свадьбы.

Стрижка волос: к счастью.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).

Фото: Номер один
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с 10 по 16 июня

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