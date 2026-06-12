Зурхай на пятницу, 12 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения овец, совершать похоронные обряды по усопшему, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), строить печь, совершать омовение и приумножающие действия.Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; создавать дружеские отношения (составлять договор), возводить и освящать объекты почитания, торговать, возводить дамбу, насыпь и стены, устраивать помолвки и свадьбы.Стрижка волос: к счастью.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).Фото: Номер один