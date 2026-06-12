На 10 спасателей в Бурятии стало больше

В музее пожарной охраны и Гражданской обороны Бурятии торжественную клятву сотрудника Федеральной противопожарной службы произнесли: пожарные, водители пожарных авто, диспетчеры и другие специалисты.

Все они пообещали честно служить народу, Отчеству и добросовестно исполнять свои служебные обязанности. А сразу после церемонии новобранцы поздравили жителей города с Днем России, им вручили им ленточки в цвет государственного флага.

Напомним, что специалисты данной службы занимаются предупреждением и тушением пожаров, а также проведением аварийно-спасательных работ и участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций.