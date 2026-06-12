Общество 12.06.2026 в 10:47

Одиноких жителей Бурятии зовут на свидания

У них будет 360 секунд на знакомство
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Текст: Номер один
Одиноких жителей Бурятии зовут на свидания
Фото: Номер один

«360 секунд на знакомство» — это вечер непринуждённого общения, новых знакомств и, возможно, начала чего-то значимого: дружбы, творческого сотрудничества или романтических отношений. Это ещё один способ превратить День города не просто в праздник, а в повод для новых связей, размышлений и ярких впечатлений.

13 июня, в День города, Центральная городская библиотека имени Исая Калашникова приглашает на очередной этап проекта — «Знакомства в Руинах», теперь под названием «360 секунд на знакомство». Мероприятие состоится в атмосферном арт-пространстве «Руины».

Этот формат, созданный для того, чтобы объединить людей не через социальные сети, а в живом, искреннем и тёплом общении, быстро завоевал популярность в нашем городе. Проект задуман как современная альтернатива привычным способам знакомств.
В течение дня пройдет 3 сессии, которые будут длиться по 2 часа, где участники будут общаться в формате коротких бесед по 360 секунд (6 минут).

Свидания разделены на 3 возрастные категории:
от 18-35 лет (время сессии – 16:00 – 18:00);
от 36 до 45 лет (время сессии – 14:00 – 16:00);
от 46 до 55 лет (время сессии – 12:00 – 14:00).
Участие — по предварительной регистрации.

Возрастное ограничение +18

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