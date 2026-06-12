Одиноких жителей Бурятии зовут на свидания

«360 секунд на знакомство» — это вечер непринуждённого общения, новых знакомств и, возможно, начала чего-то значимого: дружбы, творческого сотрудничества или романтических отношений. Это ещё один способ превратить День города не просто в праздник, а в повод для новых связей, размышлений и ярких впечатлений.



13 июня, в День города, Центральная городская библиотека имени Исая Калашникова приглашает на очередной этап проекта — «Знакомства в Руинах», теперь под названием «360 секунд на знакомство». Мероприятие состоится в атмосферном арт-пространстве «Руины».



Этот формат, созданный для того, чтобы объединить людей не через социальные сети, а в живом, искреннем и тёплом общении, быстро завоевал популярность в нашем городе. Проект задуман как современная альтернатива привычным способам знакомств.

В течение дня пройдет 3 сессии, которые будут длиться по 2 часа, где участники будут общаться в формате коротких бесед по 360 секунд (6 минут).



Свидания разделены на 3 возрастные категории:

от 18-35 лет (время сессии – 16:00 – 18:00);

от 36 до 45 лет (время сессии – 14:00 – 16:00);

от 46 до 55 лет (время сессии – 12:00 – 14:00).

Участие — по предварительной регистрации.

Возрастное ограничение +18