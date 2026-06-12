Общество 12.06.2026 в 12:01

Движение автотранспорта в Улан-Удэ будет изменено

Это связано с празднованием для города
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Текст: Номер один
Движение автотранспорта в Улан-Удэ будет изменено
Фото: Мэрия Улан-Удэ

В День города, 13 июня, площадь Советов и прилегающие к ней улицы Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова, Коммунистическая будут закрыты для движения:

с 10:00 – личного автотранспорта

с 14:00 – общественного транспорта

Объезд – по улицам Балтахинова, Смолина и Борсоева. Движение откроют после окончания праздничных мероприятий. Вечером общественный транспорт будет ходить допоздна: отправление – с 23:00.

Автобусы – с пл. Советов, ул. Сухэ-Батора, пр. Победы, Мемориала Победы, Гостиных рядов, пл. Банзарова, ул. Смолина и Элеватора: 16 городских маршрутов: №1, 2, 3, 10, 16, 17, 46А, 95; до 5 на «частных» маршрутах: №2, 15, 37, 40, 55, 56, 77, 82, 97.

Трамваи – с остановки «Улица Советская»: 8 вагонов по 5 маршрутам: №1, №2, №4, № 7, №8.

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