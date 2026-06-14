Почти 700 жителей Бурятии стали жертвами аферистов

Жертвами интернет-преступников с начала года стали 685 жителей республики, из них 32 только за последнюю неделю. Причиненный ущерб составил 160,3 млн рублей, в том числе 5,8 млн рублей за последнюю неделю, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 1,3 млн рублей.

За последнюю неделю 15 человек стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, семеро оказались под влиянием лжесотрудников организаций, на десятерых дистанционно оформили микрозаймы.

- Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в надзорном ведомстве.



Фото: "Номер один"