Общество 14.06.2026 в 10:53

Почти 700 жителей Бурятии стали жертвами аферистов

Наши земляки отдали мошенникам 160 миллионов рублей

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Почти 700 жителей Бурятии стали жертвами аферистов

Жертвами интернет-преступников с начала года стали 685 жителей республики, из них 32 только за последнюю неделю. Причиненный ущерб составил 160,3 млн рублей, в том числе 5,8 млн рублей за последнюю неделю, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств составила 1,3 млн рублей.          

За последнюю неделю 15 человек стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, семеро оказались под влиянием лжесотрудников организаций, на десятерых дистанционно оформили микрозаймы.

- Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в надзорном ведомстве.


Фото: "Номер один"

 

Теги
прокуратура мошенничество деньги

Все новости

В Бурятии на озере утонул подросток
14.06.2026 в 11:18
В Бурятии стали меньше насиловать
14.06.2026 в 11:09
Почти 700 жителей Бурятии стали жертвами аферистов
14.06.2026 в 10:53
На Байкале изучат нерп
14.06.2026 в 08:00
Как семья из Улан-Удэ воспитывает шестерых сыновей и путешествует в автодоме
14.06.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 14 июня 2026 года
14.06.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 14 июня
14.06.2026 в 06:02
Забайкалье направит на подготовку ЖКХ к зиме один млрд рублей
13.06.2026 в 14:40
Из-за санкций за год бюджет Иркутской области недополучил 30 млрд рублей налога на прибыль
13.06.2026 в 14:38
В Бурятии стартовала военно-патриотическая смена «Время юных героев»
13.06.2026 в 14:30
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

Читайте также
На Байкале изучат нерп
Ученые выявят и исследуют все места обитания эндемика озера
14.06.2026 в 08:00
Как семья из Улан-Удэ воспитывает шестерых сыновей и путешествует в автодоме
Эта пара ломает стереотипы о многодетности
14.06.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 14 июня 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
14.06.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 14 июня
29-й лунный день
14.06.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru