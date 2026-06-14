Происшествия 14.06.2026 в 11:18

В Бурятии на озере утонул подросток

Тело ребенка нашли на дне водоема

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии на озере утонул подросток

11 июня 2026 года вечером в Рыбном озере, расположенном возле села Полканово, во время купания утонул 15-летний подросток.

11 июня ребенок вместе с родственниками, у которых он гостил в селе Полканово, поехал отдыхать на местное озеро. Взрослые стали рыбачить, а дети на резиновой лодке уплыли на середину водоема и стали нырять в воду. Подросток, нырнув с лодки последним, почти сразу стал тонуть. Другие дети и приплывшие на помощь взрослые не смогли его спасти.

Тело на дне озера нашли водолазы.

Кяхтинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.


Фото: СУ СКР по Бурятии

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