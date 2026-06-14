Как семья из Улан-Удэ воспитывает шестерых сыновей и путешествует в автодоме

В одном большом просторном доме с собственным огородом в Улан-Удэ каждое утро начинается не с будильника, а с топота восьми пар ног. Здесь живут Дмитрий, его жена Мария и их сыновья — Макар, Еремей, Аарон, Захар, Прохор и двухмесячный Федор. Эта семья ломает стереотипы о многодетности: они не только справляются с бытом без нянь и помощников, но и колесят по России в собственном автодоме, отдыхают в теплых странах, а по выходным непременно навещают бабушку. Корреспондент «Номер один» узнал, как этой семье удается сохранять любовь, веру и страсть к приключениям.

Горы, которые соединили сердца

История любви Марии и ее мужа Дмитрия началась много лет назад. Тогда студентка и опытный путешественник случайно оказались в составе одной группы, которая пошла в горный поход. Романтика вершин, песни у костра и долгие разговоры под звездами сделали свое дело. Пару объединили общие интересы, любовь к природе и путешествиям.

Сейчас Дмитрию 55, и он, по словам Марии, не просто муж, а надежный капитан их большого семейного корабля, задающий курс всей команде сорванцов.

Старший сын Макар - 13 лет — рассудительный и ответственный. Он уже помогает отцу по хозяйству. Окончил музыкальную школу, где научился играть на кларнете и фортепиано. С удовольствием помогает маме на кухне, увлекается лего и электроникой.

Еремей - 12 лет - уже два года занимается самбо, интересуется оружием. Самый главный няня для младших братьев. Заботится и многому учит.

Аарон - 7 лет – по словам Марии, настоящий моторчик и прирожденный лидер. Пытается всех организовать. Увлечений у будущего первоклассника много, но сейчас ему больше всего по душе игра на барабанах. Обожает кататься на велосипеде, очень любознательный, больше всех остальных братьев задает родителям разные вопросы.

Захар - 5 лет — самый эмпатичный и чувствительный ребенок в семье Красиковых.

Прохор - 2 года — маленький ураган, который только начинает осознавать свою силу.

Федор - 2 месяца — сладкий комочек счастья, чье появление сделало семью абсолютно полной.

— Часто спрашивают: «Как вы решились на шестого?» — улыбается Мария. — А мы не решались. Просто каждый раз чувствовали, что наша семья еще не полна. Вера подсказывает: если Господь дает ребенка, то даст на него и сил, и денег, и терпения. Пока всегда давал. Многие думают, что много детей – много проблем, что жизнь может ухудшиться. Но у нас с рождением детей жизнь только улучшается, появляется новое имущество: мы приобрели автодом, о котором так мечтали, а затем новое жилье, пусть и в ипотеку.

Сбывшаяся мечта

В конце 2022 года в жизни Марии и Дмитрия произошло событие, которое изменило их досуг - семья купила автодом. Сделку заключали в Санкт-Петербурге: специально слетали, выбрали, оформили и пригнали в Улан-Удэ. С тех пор началась эпоха больших путешествий.

- Здесь есть все необходимое для жизни - санузел, большой холодильник с морозилкой, просторные спальные места, раковина, газовая плита, разные шкафчики для еды и вещей. Над кабиной водителя размещается огромная кровать, на которую можно забраться по лестнице. Мы спокойно можем вчетвером там поместиться. Это не просто машина, это наша квартира на колесах, - рассказывает Мария.

Первым большим вояжем стал Новороссийск. Горы, море, лето, дети рядом — счастье. Путешествовали Красиковы тогда целых два месяца. Ехали не спеша: по пути на юг заезжали к друзьям, знакомым, посещали разные фестивали и праздники.

- Муж ехал днем, а я рулила ночью. Так отдыхала от дневной суеты, перезаряжалась, словно батарейка. В Новороссийск мы поехали с четырьмя детьми, а в поездке я узнала, что беременна пятым ребенком, - вспоминает многодетная мама.

Другим большим путешествием стала поездка на Дальний Восток. Дмитрию в прошлом году по делам нужно было съездить во Владивосток. Чтобы не скучать одному в дороге, он решил поехать туда со всей семьей.

- Сначала побывали во Владивостоке, затем отправились в Находку. По пути заходили в бухты, часто останавливались. Застали шторм, много купались, увидели все, что хотели. Поездка заняла у нас месяц. Планировали посетить точку, где сходятся три границы – Китая, Северной Кореи и России, но из-за плохой погоды и дороги мы не добрались. Зато в будущем есть повод вернуться туда вновь, - с улыбкой говорит наша собеседница.

Летом семья любит отдыхать в Посольске, ходить в походы на Святой Нос, пик Тальцинский и на Мамай.

Этим летом Красиковы мечтают съездить на Алтай, чтобы показать мальчишкам величие и дух этих мест. Но путешествовать в автодоме по России не единственная страсть семьи. Периодически Мария с сыновьями и мужем отдыхают в Юго-Восточной Азии. Недавно Мария летала во Вьетнам с младшим сыном на десять дней. Супруг же остался дома с четырьмя мальчишками.

Дом, огород и большая вера

Их дом в Улан-Удэ — просторный, но никогда не пустует. Каждую весну семья сажает огород. Это не только способ сэкономить на продуктах: для семьи это ритуал, напоминающий, что земля кормит, а труд украшает.

- Когда мы сюда заехали, все было заброшено, заросло травой. Дом и участок пустовали шесть лет. Сейчас мы потихоньку все облагораживаем, возрождаем. Очень много, конечно, нужно еще сделать, чтобы глазу было приятно. Но я научилась смотреть и радоваться тому, что сделано, а не тому, что еще предстоит - так легче жить. Никогда бы не подумала, что полюблю работать с землей, возиться с растениями. Это меня успокаивает. Иду в теплицу и расслабляюсь, - рассказывает Мария Красикова.

Помимо работы на земле, мама шестерых сыновей любит рукодельничать: шить, вязать, вышивать, заниматься росписью и многое другое. Мария говорит, что лучший отдых – это смена видов деятельности.

Мария и Дмитрий — верующие люди. Они говорят, что в самых трудных ситуациях первым делом не звонят друзьям, а молятся.

— Просим: «Господи, подскажи, как сделать лучше, направь меня, веди меня». И помощь приходит. Однажды на работе возникла сложная ситуация. Позвонили коллеги, сказали, что пришел клиент и буквально рвет и мечет, находится в ярости... И ждет меня, чтобы устроить скандал. Я шел и молился. Просил Бога направлять меня, вложить в меня такие слова, чтобы человек успокоился. И все получилось - разговор прошел нормально, конфликт был улажен. И таких ситуаций случалось много, - рассказывает глава семьи.

К вере в Бога Дмитрий и Мария пришли больше десяти лет назад. В 2012 году, во время путешествия в Камбоджу, Дмитрий сломал пятку. Мужчину привезли в больницу, и тут выяснилось, что его страховка не поможет - в Камбодже она не действовала. Денег у Красиковых было немного, позволить себе платить тысячи долларов за платную медицину они не могли.

- В больнице было очень холодно, пятку мне намазали то ли зеленкой, то ли йодом. Я лежу, надо мной моргает лампочка. Не понимал, что делать. И попросил Бога вытащить меня отсюда. «Вытащи меня, и я к тебе приду», - сказал я тогда. И уже через полчаса моя страховая компания договорилась с другой, мне сделали рентген, дали костыли и организовали консультацию хирурга. У нас был выбор, где сделать операцию – в Таиланде или России. Решил сделать в Таиланде. Все прошло хорошо, и затем мы благополучно вернулись домой, - вспоминает Дмитрий Красиков.

На какое-то время мужчина забыл о произошедшем. Но через пару лет его потянуло в церковь. Так он и пришел к Богу, как когда-то пообещал в трудную минуту.

Несмотря на страсть к перемене мест, в семье чтут традиции. Каждые выходные дом наполняется суетой иного рода: все собираются навестить любимую бабушку Марии, которой в этом году исполнился 91 год.

- Когда мы нашей большой компанией приезжаем к бабушке, она всегда с любопытством наблюдает за детьми: кто что делает, что говорит, - отмечает Мария.

Секрет счастья

- Главная наша задача – вырастить детей счастливыми и самостоятельными. Дети сейчас зачастую растут инфантильными, не могут принимать решения, неэрудированные. Вместе с тем сыновей нельзя изолировать, они растут в социуме, все видят и общаются с другими детьми.

У нас в семье серьезное ограничение гаджетов. Без него готов давать их как инструмент. Мы не позволяем детям смотреть короткие видео, играть. Для игр или пустого провождения времени телефоны не даем. Было такое, что научились взламывать родительский контроль. Теперь ходят с «кирпичами». По праздникам сыновья просят телефоны, чтобы пообщаться с друзьями. Но обманывают. Смотришь, три часа смотрел видео. В случае обмана в пользование вновь выдается «кирпич». Им пока сложно увидеть причинно-следственную связь, она не формируется. Говорю: «Не играй и телефон не заберу», но соблазн сильнее, - рассказывает Дмитрий о проблеме отцов и детей.

Три вещи глава семьи пресекает на корню – неуважение, непослушание и обман. Когда мальчишки ведут себя слишком шумно, Дмитрий говорит: «Громкость 3». Это значит, что нужно немного угомониться и успокоиться. «Громкость 3» - это отсыл к умной колонке «Алиса», когда нужно сделать звук потише.

- Многие окружающие спрашивают, где я силы беру? Важно организовать вокруг себя комфортную среду, удобный режим и здоровую атмосферу. С появлением каждого ребенка уходило время на то, чтобы «встать в колею». В быту множество техники, которая облегчает жизнь и освобождает время. Проходила марафоны для женщин, многие советы и лайфхаки прижились, помогают в жизни. Стараюсь выделять время для творчества - это моя отдушина и радость.

Занималась росписью пряников, плетением косичек, вышивкой крестиком, шарами Темари. Сейчас вяжу крючком цветастые пледы. Благодарю за поддержку моих родных: семью сестры, тетю, бабулечку. Каждый вносит вклад в поддержку нашей семьи.

А главное, что мы с мужем - команда. Полное доверие, открытость, уважение, но больше всего любовь. Он глава семьи, я его помощница. Конечно, случаются моменты, когда я устаю, не справляюсь, бываю «не в ресурсе». Тогда муж «подхватывает» и решает все вопросы.

Воспитание детей держим в балансе: дисциплина и свобода, время для гаджетов, домашнего труда, учебы и отдыха. Учим детей договариваться между собой, прощать, идти на компромиссы, уступать, проявлять свою любовь друг к другу, но в то же время защищать свои интересы. Очень важно, чтобы наши шестеро сыновей имели добрые отношения друг с другом на протяжении всей их жизни, а основа закладывается именно сейчас, в родительском доме, - заключает Мария Красикова.