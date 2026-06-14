На Байкале изучат нерп

Фонд «Озеро Байкал» и Институт проблем экологии РАН начали масштабную экспедицию по изучению байкальской нерпы. Ученые впервые за десятилетия изучат места обитания этого редкого животного на всей акватории Байкала. В ходе экспедиции будут взяты образцы для анализа, а также создана подробная карта. Основная цель — сохранение популяции нерпы и разработка рекомендаций для снижения негативного воздействия на ее среду обитания. Стоимость проекта - 20 млн рублей.Несмотря на то, что нерпа - самый узнаваемый символ озера Байкал, это млекопитающее все равно остается малоизученным. И даже в научном мире является для многих ученых загадкой. Многие годы люди ошибочно предполагали, что нерпа уничтожает омуль. Но благодаря комплексному изучению выявлено, что это не совсем так.Нерпа не охотится за омулем, а поедает мелких рыб, которых в водах Байкала очень много. Тем самым она сохраняет баланс, то есть если бы нерпа не питалась ими, то мелкие рыбки, такие как бычки и голомянка, будучи непромысловыми видами, расплодились бы, что привело бы к сокращению планктонов и рачков. Кстати, скорость передвижения омуля намного выше, чем у нерпы.- Нерпа сохраняет популяцию омуля. Если бы не она, то омуля объели бы мелкие рыбки. Нерпа начинает поедать омуля только из-за человека, когда тот активно ставит рыболовные сети, - объяснял ранее кандидат биологических наук Евгений Баранов.На протяжении многих тысячелетий этот вид тюленей обитает исключительно в водах Байкала и является индикатором состояния экосистемы озера, занимая высшую ступень в экологической иерархии. Любые изменения, происходящие в Байкале, будь то колебания климата или воздействие человека, неизбежно влияют на образ жизни и численность популяции нерпы.Поэтому она и привлекает внимание ученых. Сведения о состоянии этого эндемичного вида в водах Байкала требуют обновления и расширения. Помимо определения общей численности, учета рождаемости и оценки питания, необходимо собрать данные о миграционных маршрутах тюленей и, самое важное, о состоянии их здоровья. Летом, когда тюлени рассредотачиваются по всему Байкалу, представители северной и южной частей акватории остаются вне поля зрения исследователей. Теперь этот пробел в знаниях будет восполнен.- Фонд «Озеро Байкал» вместе с ведущими учеными ИПЭЭ РАН с 2018 года системно исследует байкальскую нерпу. Но до сих пор наша работа была сосредоточена преимущественно на Ушканьих островах. Теперь мы впервые выходим на изучение этого уникального животного по всей акватории озера. Нерпа может называться видом-индикатором: ее благополучие напрямую зависит от состояния воды, рыбы, планктона. Понимая, как живут нерпы в разных частях озера, мы лучше изучим Байкал и сможем объективно оценить устойчивость всей популяции тюленя, выработать четкие правила защиты животных от растущей туристической и антропогенной нагрузки, - рассказывает генеральный директор фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.Первая за десятилетия кругобайкальская экспедиция по изучению нерпы стартовала 3 июня и продлится почти 25 дней.Семь участников экспедиции – ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова – исследуют побережье Байкала и составят актуальную карту летних залежек нерпы. Уже сейчас участники экспедиции предполагают, что речь пойдет не менее чем о десяти таких точках. Кроме того, здесь ученым должны помочь местные жители – интервью с ними является одним из обязательных пунктов программы экспедиции. Кто как не жители байкальских территорий знают все о любимых местах обитания тюленей.Около 20 животных будут отловлены исключительно гуманным, бережным и нетравмирующим способом. Это необходимая мера для установления на тюленей спутниковых передатчиков. Таким образом ученые смогут в реальном времени отслеживать пути миграции особей.Комплексная оценка здоровья нерп станет возможной благодаря анализу биологических проб. Так, ученым предстоит долгий кропотливый сбор крови, шерсти и вибриссов тюленей.Во время экспедиции будут задействованы квадрокоптеры – они помогут ученым с воздуха наблюдать, фиксировать и затем анализировать места обитания нерпы, численность особей и поведение, в частности, там, куда человеку добраться крайне сложно. Этот метод, подчеркивают участники экспедиции, не только «неинвазивный», но и пролет устройства на большой высоте вызывает меньше тревоги у животных, чем проход человека по берегу, и пока над тюленями будут летать дроны, нерпы смогут продолжать нежиться на солнце.По окончании 25 дней экспедиции работа ученых не закончится. Начнется второй этап масштабной кампании по изучению нерпы.Полученные данные позволят сравнить тюленей из разных частей Байкала по параметрам здоровья и перемещениям, оценить внутривидовые различия и состояние популяции в целом. На основе результатов будут разработаны научно обоснованные рекомендации по снижению влияния туризма и других антропогенных факторов на жизнь тюленей. Эти рекомендации будут представлены профильным ведомствам, которые отвечают за Байкал и его обитателей на всех уровнях.- Байкал сегодня принимает более 2,4 млн туристов ежегодно, и эта цифра продолжает расти. Мы все чаще видим, как антропогенная нагрузка напрямую влияет на экосистему озера: шум, движение катеров, лодок и яхт рядом с местами обитания байкальской нерпы усиливают стресс для животных. Нерпа — важное звено экосистемы Байкала, от ее благополучия зависят многие природные процессы в озере. Первая за десятилетия кругобайкальская экспедиция даст науке данные, которых давно не хватало для выработки правил устойчивого туризма. Мы верим, что Байкалом можно и нужно восхищаться, но так, чтобы нерпа оставалась его полноправной хозяйкой, - комментирует руководитель направления КСО Siberian Wellness Марина Артюх.Кроме того, после завершения полевого этапа все собранные материалы передадут в лаборатории ИПЭЭ РАН. Результаты экспедиции позволят подвести итоги программы изучения нерпы, начатой в 2018 году, и определить задачи на следующие пять лет. Фонд «Озеро Байкал» также планирует создать на своем обновленном сайте единую базу данных по исследованиям байкальского тюленя, которая сегодня отсутствует, и в будущем она пригодится ученым, работающим не только на Байкале, но и по всей стране.- Кругобайкальская экспедиция реализуется при поддержке президентского фонда природы. Фонд «Озеро Байкал» стал победителем первого грантового конкурса фонда «Мир вокруг тебя» компании Siberian Wellness и благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», - отмечает пресс-служба фонда «Озеро Байкал».Предполагается, что комплексное и научное исследование ключевых элементов байкальской природы принесет результаты. Это поможет сохранить и улучшить экосистему озера.