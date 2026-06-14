Зурхай на воскресенье, 14 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, совершать такие «тяжелые» дела, как усмирение врага, подавление злых духов и козней.Неблагоприятно: приводить невестку в дом, торговать, изготавливать настойки, устраивать празднества, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), проводить поминки и делать подношения для умершего.Стрижка волос: может привести к выходу духа из тела.Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).Фото: Номер один