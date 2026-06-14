Общество 14.06.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 14 июня

29-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 14 июня
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, совершать такие «тяжелые» дела, как усмирение врага, подавление злых духов и козней.

Неблагоприятно: приводить невестку в дом, торговать, изготавливать настойки, устраивать празднества, заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), проводить поминки и делать подношения для умершего.

Стрижка волос: может привести к выходу духа из тела.

Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).

Фото: Номер один
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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 июня

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