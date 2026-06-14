Происшествия 14.06.2026 в 11:09

В Бурятии стали меньше насиловать

Также сократилось количество тяжких преступлений

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии стали меньше насиловать

В прокуратуре республики проанализировали состояние и динамика преступности. За пять месяцев текущего года в республике зарегистрировано 5 844 преступления, что на 13,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2025 года.

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, изнасилований и покушений на изнасилование, разбоев, краж, грабежей, мошенничеств, уголовно наказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ. Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения.

Число уголовно наказуемых деяний с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сократилось на 29%. Причиненный такими посягательствами ущерб превысил 190 млн рублей.

Раскрываемость преступлений составила 54,6 %.

На автодорогах республики зафиксировано 298 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 46 человек, ранено 371.

- Достоверность статистической информации о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - сообщат в надзорном ведомстве.


Фото: "Номер один"

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