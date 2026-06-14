В Улан-Удэ началось строительство путепровода на Стеклозаводе

Масштабный инфраструктурный проект приурочен к 360-летию города и стал одним из ключевых событий юбилейных торжеств. В мероприятии участвовали министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Новый объект — один из семи путепроводов, которые будут построены в Улан-Удэ в рамках мастер-плана, утверждённого правительством России по прямому поручению президента Владимира Путина.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин, открывая церемонию, подчеркнул связь юбилея города с реальными делами.

«Во-первых, я хотел бы поздравить город Улан-Удэ с юбилеем. Сегодняшнее событие — это очень важная часть практического празднования: праздники должны завершаться реальными делами. Решения, которые поддержал наш президент и которые реализуются сегодня главой республики совместно с правительством, позволяют эффективно решать вопросы развития города. Город растёт, развивается, хорошеет. Без путепроводов это будет невозможно делать дальше. Поэтому мы полностью поддерживаем все решения главы и будем всячески помогать в их реализации», – отметил Андрей Никитин.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сделал акцент на транспортном эффекте для жителей города.

«Весь выход с левого берега идёт через единственный проезд по Транссибу на Элеваторе. Новый путепровод даст возможность распараллелить потоки, соединить две части города, снизить пробки и дать новое развитие этой территории, новую привлекательность соседним районам. Это повышение связности, сокращение времени в пути, город становится комфортнее и привлекательнее. Спасибо президенту Владимиру Владимировичу — лично принял решение о строительстве девяти путепроводов. Минтранс выделил финансирование, мы уже законтрактовали два путепровода. Работа началась», – сказал Алексей Цыденов.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков назвал событие долгожданным для жителей трёх микрорайонов и объявил о конкурсе на название нового сооружения.

«У нас сегодня действительно двойной праздник: юбилей нашего замечательного города и закладка первого камня в строительство путепровода. О нём мечтали давно, многие годы — прежде всего жители Стеклозавода, Дивизионки, Вагжанова. Пользоваться будут все горожане и гости, потому что это позволит расшить самое узкое горлышко Улан-Удэ — Элеватор. Мы уберём пробки, увеличим скорость движения. И, если вы не возражаете, мы объявим конкурс на название нового путепровода», – сказал Игорь Шутенков.

Символическая закладка капсулы с посланием будущим поколениям объединила праздничную атмосферу и практические шаги по развитию города. Протяжённость путепровода составит около 160 метров (без учёта подходов). Двухполосное движение и обустроенные тротуары для пешеходов позволят ликвидировать заторы на одном из самых сложных участков и значительно повысить пропускную способность. Путепровод на Стеклозаводе – один из самых ожидаемых проектов: специалисты подсчитали, он позволит закрыть существующий переезд и снизить нагрузку на путепровод в районе Элеватора на 20%. Объём финансирования на проект и строительство – 2,9 млрд рублей, срок реализации – до 2028 года.

В 2026 году приступят к строительству тоннельного путепровода на переезде Читинский. На проектирование четырёх путепроводов в Улан-Удэ (Горького, Почтовый, Комушка, реконструкция путепровода на пр. Автомобилистов) в 2026 году выделено 200 млн рублей.

В рамках Долгосрочного комплексного социально-экономического развития Улан-Удэнской агломерации на период до 2030 года (мастер-плана), утвержденного Правительством России в июле 2023 года по прямому поручению Президента России в Бурятии запланировано строительство девяти путепроводов на общую сумму 22,82 млрд рублей: семь в Улан-Удэ и два в Заиграевском районе.





Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии