Общество 13.06.2026 в 14:40

Забайкалье направит на подготовку ЖКХ к зиме один млрд рублей

Сумма внушительная, но для региона, где зимние температуры опускаются до -40 °C, это вопрос выживания
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Текст: Иван Иванов
Забайкалье направит на подготовку ЖКХ к зиме один млрд рублей

Как сообщает портал ZAB.ru, основные статьи расходов для региона в этом году будут традиционны: закупка угля, ремонт тепловых сетей и котельного оборудования, обновление вспомогательных систем. Плюс предстоят обязательные гидравлические испытания. Финансирование обеспечат краевой бюджет и ресурсоснабжающие организации. Схема отработанная: регион доплачивает то, что не покрывают тарифы.

В регионе запланировано 670 мероприятий по ремонту объектов электрогенерации. Цифра говорит сама за себя – инфраструктура требует постоянного внимания. Губернатор Александр Осипов поставил жесткие временные рамки – все работы должны завершиться строго в срок. С июля по сентябрь в округах пройдут выездные проверки с участием профильных ведомств.

Госжилинспекция Забайкалья уже начала проверки готовности управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Опыт показывает: лучше выявить проблемы летом, чем решать их при -40 °C.

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