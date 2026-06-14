В Бурятии нет лесных пожаров

В лесном фонде Бурятии за последние сутки пожары не обнаружены. По оперативным данным, на утро 14 июня действующих возгораний нет, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Пребывание граждан и въезд транспорта в лес ограничено во всех лесничествах, где введён особый противопожарный режим. Исключения составляют сквозные проезды по дорогам общего пользования. При нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

Запрещено сжигание сухой, травянистой растительности, использование открытого огня.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: на физических лиц от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических лиц от 600 000 до 1 000 000 рублей.





Фото: "Номер один"