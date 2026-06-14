Общество 14.06.2026 в 13:09

Министр транспорта России осмотрел Третий мост в Улан-Удэ

Министр транспорта и глава Бурятии осмотрели строительную площадку и обсудили ближайшие перспективы

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Текст: Анастасия Величко
Министр транспорта России осмотрел Третий мост в Улан-Удэ

В настоящее время определен новый подрядчик, с ним заключен контракт на оставшиеся работы стоимостью 5,5 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2028 году.

С новым подрядчиком контракт был подписан 1 июня 2026 года. Строительство продолжит АО «Производственное объединение «Возрождение» (г. Санкт-Петербург). Предыдущий контракт с ОАО «Хотьковский автомост» был расторгнут в одностороннем порядке, на объекте проведена полная инвентаризация. На сегодняшний день общая готовность транспортного перехода составляет 49%.

«Организация, которая работала здесь, много объектов по стране не сделала, и здесь, конечно, никакой вины правительства Бурятии нет - подрядчик не справился с работой. Но все поручения президента должны исполняться безусловно, мы все знаем, и вы работаете всегда на результат. Исходя из того, что вы показали, что мы обсудили здесь, это одно из ключевых транспортных направлений для города и его, безусловно, надо заканчивать. И с нашей стороны мы будем поддерживать все ваши решения в максимальном объеме с тем, чтобы скорее завершить этот объект», - подчеркнул министр транспорта России Андрей Никитин.

На данный момент перед подрядчиком стоит задача разработать и согласовать с заказчиком - ГКУ «Бурятрегионавтодор» план-график производства работ на 2026–2028 годы. Также подрядчику необходимо передислоцировать необходимую технику на строительную площадку. В целом компании предстоит выполнить ряд трудоёмких задач, в том числе устроить тоннель под железнодорожными путями, три транспортные развязки, два путепровода, надземный пешеходный переход и выполнить комплексное обустройство объекта.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил стратегическую важность Третьего моста для развития столицы республики:

«Для Улан-Удэ это один из самых ожидаемых транспортных объектов. Новый мост позволит существенно разгрузить движение, улучшить транспортную связанность районов города и создать дополнительные возможности для его дальнейшего развития».

Общая протяжённость автомобильной дороги с учётом съездов составит четыре километра, сам мост - 202 метра.


Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии

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