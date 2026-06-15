Вместо лета в Улан-Удэ наступит репетиция сентября

Лето в этом году особо не балует жителей Улан-Удэ теплом и солнцем, а синоптики сегодня предупредили об очередном ухудшении погоды. Оно ожидается уже в среду, 17 июня.

Итак, 17 июня ночью будет без осадков, а утром и днём – дождь. Ветер ночью восточный 7-12 м/с, днём с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура ночью +14…+16°, днём +20…+22°.

Ночью 18 июня без осадков, а днём снова небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +10…+12°, днём +15…+17°.

Фото: нейросеть