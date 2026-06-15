В Бурятии разоблачили трансграничную аферу

460 кубометров древесины для среднестатистического обывателя – цифра абстрактная. Однако для экономической безопасности нашей страны это стратегический ресурс, переправленный за рубеж преступным путем. Октябрьский районный суд поставил точку в деле о трансграничной афере, за которой стояли руководители двух коммерческих фирм. Генеральные директора ООО «Лидер» и ООО «Контур» выслушали обвинительный приговор за попытку нажиться на незаконном экспорте леса в Поднебесную.

Противоправную деятельность ушлых гендиров пресекли сотрудники УФСБ России по Республике Бурятия. Они выяснили, что бизнесмены организовали канал по вывозу древесины хвойных пород из России в Китай.

Объем изъятого из незаконного оборота ресурса более чем впечатляет – 459,16 кубических метров. Но основной риск для экономической безопасности создавал не сам объем древесины, а тщательно продуманная схема с фиктивными документами, позволявшая выдать незаконный груз за легальный. Коммерсанты действовали через подставные фирмы, используя фиктивные документы о происхождении товара. «Рисовали» бумаги на лес, которого не было. Зачем? Чтобы беспрепятственно пересечь таможенную границу.

Стоимость партии незаконно вывезенной древесины эксперты оценили в 4,2 млн рублей.

Бурятская таможня возбудила уголовные дела, в основу которых легли материалы, собранные сотрудниками УФСБ России по Республике Бурятия. Беря во внимание тяжесть преступления и его трансграничный характер, расследование было передано по подследственности в Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте – структурное подразделение Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Как стало известно нашему изданию, одним эпизодом дело не ограничилось. Октябрьский районный суд установил, что фигуранты причастны минимум к четырем фактам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 226.1 УК РФ.

– Оба подсудимых были признаны виновными по всем инкриминируемым им эпизодам, – рассказали в пресс-службе.

Генерального директора ООО «Лидер» приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Помимо этого, суд обязал его выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Генеральный директор ООО «Контур» получил чуть меньший срок – 5 лет 10 месяцев лишения свободы условно, также с испытательным сроком 5 лет, и штраф в 250 тысяч рублей.

Однако финансовые тяготы для осужденных на этом, скорее всего, не закончатся.

– В настоящее время надзорными ведомствами определятся иск для возмещения причиненного ущерба, – добавили в пресс-службе.

Учитывая сумму незаконно вывезенного товара, компенсация может оказаться весьма существенной.