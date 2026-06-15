Общество 15.06.2026 в 14:42

Роллердром, не прошедший экспертизу

Заиграевский районный суд вынес приговор в отношении бывшего главы поселка Онохой
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Текст: Макар Захаров
Роллердром, не прошедший экспертизу
«Номер один»
Несколько миллионов бюджетных средств, обещанный роллердром и подпись, ставшая приговором… Заиграевский районный суд поставил точку в деле о должностном преступлении. Главным фигурантом стал бывший глава поселка Онохой. Его признали виновным в превышении полномочий, обернувшемся для казны серьезным ущербом.

Август 2020 года ознаменовался началом реализации амбициозного проекта в поселке Онохой. В рамках муниципальной программы здесь планировалось возвести роллердром – современное пространство, призванное стать центром притяжения для молодежи. Однако качество исполнения, как выяснилось позже, не выдерживало никакой критики.

Несмотря на это, чиновник распорядился подписать акты приемки выполненных работ, после чего фирме перечислили из бюджета всю причитающуюся сумму – 3,4 млн рублей. В сентябре роллердром был открыт, но радость от новой площадки оказалась недолгой.

– В связи с несоответствием качества выполненных работ условиям контракта оборудование было демонтировано, так как роллердром экспертизу по оценке качества не прошел и не получил сертификацию, – рассказали нашему изданию в УФСБ России по Республике Бурятия.

Таким образом, бюджетные миллионы вылетели в трубу.

Экс-глава поселка заявил на суде, что «допустил халатность, доверившись подрядчикам и тем бумагам, которые они ему предоставляли». Рассмотрев материалы дела, собранные сотрудниками УФСБ России по Республике Бурятия, Фемида признала его виновным.

– Действия подсудимого привели к подрыву авторитета замещаемой им должности главы администрации, способствовали формированию у населения негативного отношения к институтам государственной власти в целом и органам местного самоуправления, подорвали уважение к закону и необходимости его безусловного соблюдения. Его действия поставили под сомнение способность органов местного самоуправления выполнять возложенные на них задачи исходя из интересов населения, а также причинили ущерб бюджету муниципального образования, – констатировал суд.

Однако, поскольку до вынесения судебного решения фигурант добровольно возместил причиненный ущерб, наказывать строго его не стали – просто «влепили» штраф, предоставив рассрочку для его уплаты в течение 12 месяцев.
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