В Чите сносят «кривую» девятиэтажку

В Чите начали сносить девятиэтажную панельную многоэтажку, которая много лет вызывала опасения у жителей района Северный. Как сообщает портал ZAB.Ru, дом 1989 года постройки, признанный аварийным еще в 2020 году, наконец-то начали демонтировать.

Здание, которое ранее напоминало больше Пизанскую башню, чем советскую «панельку», полностью опустело и готовится к окончательному уничтожению. В прошлом году мэрия города объявила тендер на снос, и победитель — сахалинская компания «Стройинвест» — согласилась выполнить работу за 25,7 миллиона рублей, значительно дешевле изначально запланированного бюджета.

Демонтажные работы ведутся с середины июня и должны завершиться до 30 ноября 2026 года. Пока на месте здания не решили, что появится дальше — возможно, парковка, детская площадка или новый долгострой, а память о кривом доме останется в истории района.

Фото: нейросеть