Суды отказали в «гробовых» выплатах

Суды отказали вдове бойца ЧВК «Вагнер» в посмертных компенсациях на сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». Ее муж, гражданин Киргизии, был осужден в России за тяжкое преступление и находился в тюрьме, после чего решил вступить в боевую организацию «Вагнер». Он прошел обучение и в сентябре 2022 года отправился на боевые действия в Донецкую Народную Республику. В октябре того же года его семья потеряла связь с ним, а впоследствии его тело было найдено на кладбище в подмосковном поселке Фряново — он погиб в боях за Бахмут и посмертно был награжден медалью «За отвагу».

Девушка, вдова, обратилась в суд еще в феврале 2024 года с требованием взыскать компенсации. В иске она указала, что ее муж заключил контракт с компанией ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» перед отправкой на боевые действия. В суде она просила компенсировать ей 3 миллиона рублей от Минобороны, 4,6 миллиона рублей от «Согаза», а также дополнительные выплаты — по 350 тысяч рублей за каждый месяц участия в боях и две миллиона рублей за моральный ущерб. Все эти требования связаны с желанием получить выплаты посмертно и возмещение моральных потерь.

Однако суды приняли решение отказать в этих требованиях. В своем решении суды указали, что ответчики — Министерство обороны, страховая компания «Согаз», а также ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» — не являются ответственными за погибшего. Более того, суд установил, что структура «Вагнер» имеет «неопределенный статус», и поэтому установить связь между этой организацией и указанными компаниями невозможно. Также суды подчеркнули, что «Вагнер» — это неконтролируемое или неофициальное военизированное формирование, на которое не распространяются стандартные государственные программы компенсаций.

Фото: нейросеть