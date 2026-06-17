Общество 17.06.2026 в 09:52

На АЗС в Забайкалье начали ограничивать покупку бензина

Топливный кризис добрался до соседнего региона
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Текст: Иван Иванов
На АЗС в Забайкалье начали ограничивать покупку бензина
Фото: архив «Номер один»
Не больше 20 литров бензина можно заправить в один автомобиль на АЗС «Роснефть» на проспекте Маршала Жукова, 15, в Чите. Как сообщает портал «Чита.ру» со ссылкой на очевидца, «опять наливают бензин по 20 литров на машину». При этом еще один очевидец уточнил, что на заправках Роснефти запретили наливать топливо в канистры — только в бак автомобиля. 

Стоимость бензина на АЗС «Роснефть» в Забайкалье одна из самых низких. На прошлой неделе на заправке на проспекте Маршала Жукова, 15, случилось небольшое повышение цен: АИ-95 и АИ-92 подорожали на 10 копеек — до 68,2 и 64,9 рубля за литр соответственно. Дизельное топливо прибавило 15 копеек и теперь стоит 85,7 рубля за литр. Но это все равно меньше, чем у конкурентов.

Узнать причину, по которой на заправке в Чите ограничили продажу топлива, по телефону единой горячей линии службы поддержки клиентов АЗС «Роснефть» на момент публикации не удалось — оператор не ответил на звонок. 

Отметим, аналогичные ситуации происходят на АЗС и в ряде других регионов России. Например, на заправках сети «Татнефть» в Екатеринбурге ввели лимит на продажу топлива — не больше 30 литров за один визит. В Архангельске также введено ограничение: 20 литров в один автомобиль. В Омской области — 30 литров бензина, 60 — дизельного топлива, а для грузовых транспортных средств — 300 литров.
Теги
топливо

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