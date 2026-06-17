В Бурятии на скотомогильнике разбросали кости и шкуры

В мае специалисты территориального управления Россельхознадзора проверили состояние скотомогильников и сибиреязвенных захоронений в Тункинском районе Бурятии.

Инспекция выявила нарушения на объекте в селе Торы: объект не соответствовал ветеринарно-санитарным правилам обращения с биологическими отходами. Трупы и кости животных находились за пределами биотермической ямы и были разбросаны по территории.

По итогам проверки администрации Тункинского района выдали предостережение о недопустимости подобных нарушений и требование их незамедлительно устранить.

«В настоящее время администрация района исполнила требование ведомства: все выявленные недостатки устранены, территория скотомогильника приведена в соответствие с санитарными нормами», - прокомментировали в надзорном ведомстве.