Улан-удэнка отправила мошенникам 600 тысяч рублей в подгузниках

В Улан-Удэ мошенники заставили женщину обналичить свои сбережения и отправить их почтой в подгузниках. Свыше 600 тысяч рублей она упаковала в посылку и больше месяца хранила это в тайне от родных.

Как рассказали в полиции республики, в начале мая ей позвонил неизвестный и выманил номер СНИЛС, а спустя несколько дней началось самое интересное. Позвонивший сотрудник ведомства по борьбе с организованной преступностью сообщил, что мошенники, завладев номером СНИЛС, получили доступ к её Госуслугам, оформили на её имя генеральную доверенность и пытаются перевести деньги за рубеж.

- Напуганная горожанка призналась ему, что хранит на вкладе 607 тысяч рублей. Аферист убедил её обналичить все сбережения для проверки и пообещал вернуть их после завершения процедуры. Женщина отправилась в банк и сняла наличные, сказав, что деньги нужны дочери для покупки машины. На следующий день ей приказали отправить деньги посылкой, - рассказали в полиции республики.

По указанию мошенников женщина спрятала всю сумму в упаковку с детскими подгузниками и сухой смесью, и отправила их в другой регион на имя неизвестного мужчины. О произошедшем она никому не рассказывала более месяца. Правду женщина узнала лишь тогда, когда её дочь действительно попросила деньги на машину. Обманутая обратилась в полицию.

Фото: нейросеть