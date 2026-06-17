Общество 17.06.2026 в 09:42
Россиянам массово вешают лапшу на уши
Каждая вторая пачка макарон классифицирована как фальсификат
Текст: Иван Иванов
Каждая вторая пачка макарон из твердых сортов пшеницы на российских прилавках не соответствует заявленному составу, сообщили в Национальной ассоциации производителей макаронных изделий (НАПМИ) по итогам исследований. Как сообщает «Российская газета», из 42 проверенных торговых марок 18 содержали более 25% муки из мягких сортов пшеницы, что в пять раз превышает допустимую норму. Еще три бренда нарушили норматив вдвое, показывая около 10% вместо разрешенных 5%.
Такая продукция фактически является фальсификатом, поскольку покупатель платит за макароны из твердых сортов пшеницы, но получает товар с другим составом. В результате, по мнению экспертов, потребители покупают продукцию низкого качества, а в некоторых случаях — вообще фальсифицированные товары, которые могут негативно сказаться на здоровье.
Эти нарушения свидетельствуют о проблемах контроля и соблюдения стандартов в пищевой промышленности, а также вызывают обеспокоенность у потребителей, ведь зачастую они не могут отличить качественный товар от подделки простым взглядом.
В Минсельхозе и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей уже подтвердили необходимость повышения контроля за качеством макаронных изделий, а также планируют проводить дополнительные проверки на предмет выявления подобных нарушений.
Такая продукция фактически является фальсификатом, поскольку покупатель платит за макароны из твердых сортов пшеницы, но получает товар с другим составом. В результате, по мнению экспертов, потребители покупают продукцию низкого качества, а в некоторых случаях — вообще фальсифицированные товары, которые могут негативно сказаться на здоровье.
Эти нарушения свидетельствуют о проблемах контроля и соблюдения стандартов в пищевой промышленности, а также вызывают обеспокоенность у потребителей, ведь зачастую они не могут отличить качественный товар от подделки простым взглядом.
В Минсельхозе и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей уже подтвердили необходимость повышения контроля за качеством макаронных изделий, а также планируют проводить дополнительные проверки на предмет выявления подобных нарушений.
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