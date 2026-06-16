Общество 16.06.2026 в 12:34
В Бурятии пенсионерка обокрала свою невестку
Она прикарманила ее деньги
Текст: Елена Кокорина
В Хоринском районе Бурятии полицейские задержали пенсионерку, обокравшую собственную невестку. 37-летняя женщина заявила на свекровь в полицию и сообщила о краже из её кошелька 8 тысяч рублей.
- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 63-летняя свекровь заявительницы. Воспользовавшись отсутствием невестки и имея свободный доступ в квартиру, пенсионерка украла деньги и потратила их на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.
Фото: Номер один
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