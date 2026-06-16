В Бурятии пенсионерка обокрала свою невестку

В Хоринском районе Бурятии полицейские задержали пенсионерку, обокравшую собственную невестку. 37-летняя женщина заявила на свекровь в полицию и сообщила о краже из её кошелька 8 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 63-летняя свекровь заявительницы. Воспользовавшись отсутствием невестки и имея свободный доступ в квартиру, пенсионерка украла деньги и потратила их на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один