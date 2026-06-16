Леонид Будаев вновь возглавил Курумканский район Бурятии

Накануне, 15 июня, Совет депутатов Курумканского района Бурятии большинством голосов переизбрал главой этого муниципального образования Леонида Будаева. Также за должность районного главы боролся также в финале Владислав Сансанов, первый заместитель руководителя администрации, пишет «МК в Бурятии».

Леонид Будаев был впервые избран главой Курумканского района 7 июня 2021 года. Тогда он занимал должность заместителя министра культуры Бурятии. Конкурс на пост главы был объявлен после досрочной отставки предыдущего главы Владислава Сультимова, покинувшего пост в середине апреля.

В 2021 году на кресло главы претендовали пять человек, в финал вышли Будаев и генеральный директор ООО «Первая компания» Эрдэм Биликтуев.

Стоит отметить, что это далеко не первый опыт руководства районом для Будаева — с конца декабря 2014 года по 2018 год он уже занимал должность руководителя администрации Курумканского района. В 2018 году он перешёл на должность заместителя министра культуры Бурятии по вопросам экономики, правовой работы и бухгалтерского обеспечения.

Леонид Будаев родился 18 декабря 1976 года в Баргузинском районе. Окончил Бурятский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике».

Ранее сообщалось, что Чингис Маншеев вновь стал главой Тункинского района.