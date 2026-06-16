Политика и власть 16.06.2026 в 13:30

Леонид Будаев вновь возглавил Курумканский район Бурятии

Также на должность претендовал Владислав Сансанов
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Текст: Служба информации «Номер один»
Леонид Будаев вновь возглавил Курумканский район Бурятии
Фото: Курумкан-инфо.24/7

Накануне, 15 июня, Совет депутатов Курумканского района Бурятии большинством голосов переизбрал главой этого муниципального образования Леонида Будаева. Также за должность районного главы боролся также в финале Владислав Сансанов, первый заместитель руководителя администрации, пишет «МК в Бурятии».

Леонид Будаев был впервые избран главой Курумканского района 7 июня 2021 года. Тогда он занимал должность заместителя министра культуры Бурятии. Конкурс на пост главы был объявлен после досрочной отставки предыдущего главы Владислава Сультимова, покинувшего пост в середине апреля.

В 2021 году на кресло главы претендовали пять человек, в финал вышли Будаев и генеральный директор ООО «Первая компания» Эрдэм Биликтуев.

Стоит отметить, что это далеко не первый опыт руководства районом для Будаева — с конца декабря 2014 года по 2018 год он уже занимал должность руководителя администрации Курумканского района. В 2018 году он перешёл на должность заместителя министра культуры Бурятии по вопросам экономики, правовой работы и бухгалтерского обеспечения.

Леонид Будаев родился 18 декабря 1976 года в Баргузинском районе. Окончил Бурятский государственный университет по специальности «Математические методы и исследование операций в экономике».

Ранее сообщалось, что Чингис Маншеев вновь стал главой Тункинского района.

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