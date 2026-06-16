Общество 16.06.2026 в 11:55

В Улан-Удэ жильцы 17 домов выбили с «управляшки» 200 тысяч рублей

Компания неправомерно повысила плату за содержание жилья и текущий ремонт
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Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ жильцы 17 домов выбили с «управляшки» 200 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ одна из управляющих компаний с 1 января неправомерно повысила на 5% размер платы за содержание жилья и текущий ремонт общего имущества в 17 многоквартирных домах, где проживает более тысячи человек.

Рост платы был мотивирован увеличением налога на добавленную стоимость. Как оказалось, собственники жилых помещений решения о повышении данной платы не принимали. Поэтому горожане обратились в прокуратуру Железнодорожного района.

«Действия управляющей компании противоречили ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ, согласно которой размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме определяется на общем собрании собственников», - отметили в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры всем жильцам сделали перерасчет на общую сумму 200 тысяч рублей.

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