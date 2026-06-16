В Бурятии закрывают одну из паромных переправ из-за обмелевшей реки

С 17 июня в Бурятии временно приостанавливает свою работу паромная переправа через реку Муя на автодороге «Таксимо – Усть-Муя – Муя». Движение закрывают из-за критически низкого уровня воды в реке – это делает переправу небезопасной.

«Мы призываем всех жителей и гостей округа строго соблюдать установленные правила дорожного движения, а также меры предосторожности при нахождении вблизи водоемов. Пожалуйста, будьте внимательны и избегайте рискованных ситуаций», - прокомментировали в администрации Муйского округа.

Информация о возобновлении работы паромной переправы будет предоставлена дополнительно.