Общество 16.06.2026 в 13:45

В Бурятии закрывают одну из паромных переправ из-за обмелевшей реки

Движение временно приостановят
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Текст: Карина Перова
В Бурятии закрывают одну из паромных переправ из-за обмелевшей реки
Фото: нейросеть

С 17 июня в Бурятии временно приостанавливает свою работу паромная переправа через реку Муя на автодороге «Таксимо – Усть-Муя – Муя». Движение закрывают из-за критически низкого уровня воды в реке – это делает переправу небезопасной.

«Мы призываем всех жителей и гостей округа строго соблюдать установленные правила дорожного движения, а также меры предосторожности при нахождении вблизи водоемов. Пожалуйста, будьте внимательны и избегайте рискованных ситуаций», - прокомментировали в администрации Муйского округа.

Информация о возобновлении работы паромной переправы будет предоставлена дополнительно.

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паромная переправа Муя

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