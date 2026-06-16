В Улан-Удэ «управляшки» оштрафовали на 300 тысяч рублей за грязные фасады

В Улан-Удэ с помощью системы мониторинга «Дозор-М3» обнаружили пять фасадов с несанкционированными надписями. Дела рассмотрели в административной комиссии, сообщили в комитете муниципального контроля.

В итоге управляющие компании оштрафовали на 300 тысяч рублей, поскольку они несут ответственность за чистоту фасадов.

«Это нарушение правил благоустройства грозит юридическим лицам минимальным штрафом в 60 тыс. рублей. Управляющие компании и собственники зданий обязаны оперативно реагировать на появление надписей и устранять их в течении трех дней с момента выявления, не дожидаясь проверок», - заявили в комитете.

Система «Дозор-М3» позволяет с высокой точностью определять места вандализма и автоматически передавать данные для дальнейшей работы.