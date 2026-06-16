Голодная чиновница воровала продукты в Чите

В Забайкалье помощник машиниста и его супруга, занимающая должность главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних администрации Оловяннинского округа, на протяжении двух месяцев совершали кражи в местном супермаркете. Добычей пары становились детское питание, колбаса и шоколад.

Как сообщает портал ZAB.ru, в период с декабря 2025 по январь 2026 года супруги осуществили как минимум четыре задокументированных хищения. Их схема заключалась в том, что, зайдя в магазин, они набирали продукты, часть из которых оплачивали на кассе, а оставшуюся часть незаметно выносили. В списке похищенного оказались детское питание, соки, батончики, печенье, фруктовое пюре, творожки, шоколад, зелень, сыр и колбаса. Общий ущерб, причиненный супермаркету, составил 6 500 рублей. Владельцы магазина терпели убытки на протяжении двух месяцев из-за систематических краж. Обвиняемые полностью признали свою вину, выразили публичное раскаяние и добровольно возместили причиненный материальный ущерб. Важным фактором в их пользу стала благотворительная деятельность: каждый из супругов перечислил по пять тысяч рублей в центр социального обслуживания населения «Ясногорский», что в сумме составило 10 тысяч рублей — больше, чем нанесенный ущерб.

По месту жительства и работы они характеризуются положительно. Ранее к уголовной ответственности не привлекались. Оба являются семейными людьми и трудоустроены. Суд удовлетворил ходатайство адвокатов об освобождении от уголовной ответственности. Каждому назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей, что в сумме составляет 100 тысяч рублей. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Таким образом, за кражу на 6,5 тысячи рублей пара заплатила 100 тысяч рублей штрафа и 10 тысяч рублей на благотворительность, что формально в 15 раз превышает нанесенный ущерб. Важным нюансом является отсутствие судимости в их биографии. Для чиновницы, работающей с несовершеннолетними, это критически важно, поскольку наличие судимости означало бы автоматическое увольнение.