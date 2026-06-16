Происшествия 16.06.2026 в 11:32

Анатолий Урбанов снова оказался на скамье подсудимых

Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями
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Текст: Андрей Константинов
Анатолий Урбанов снова оказался на скамье подсудимых
Фото: скриншот видео
В Советский райсуд Улан-Удэ поступило новое уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства правительства Бурятии Анатолия Урбанова. Как следует из судебной картотеки, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Напомним, Анатолия Урбанова уже судили за нарушения при строительстве очистных сооружений в поселке Выдрино. Тогда его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к штрафу в размере 55 тысяч рублей. 

Ранее правоохранители сообщали, что в отношении Анатолия Урбанова возбуждены еще два уголовных дела. Одно из них касалось скандальной реконструкции театра «Ульгэр», которую проводила компания «Бурятпроектреставрация». Другое – нарушений при проектировании очистных сооружений в селе Таловка. 

Как уже сообщал «Номер один», на днях в суд также ушло уголовное дело в отношении гендиректора «Бурятпроектреставрации» Жамсарана Батуева. Его обвиняют в трех эпизодах мошенничества.
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