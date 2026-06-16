В Бурятии представители стран Азии обсудят развитие традиционной медицины

17–19 июня 2026 года в Улан-Удэ состоится ключевое событие в сфере международного сотрудничества – 15-е заседание Рабочей комиссии высокого уровня и заседание Подкомиссии по традиционной медицине Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА). Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею организации, основанной в 1996 году.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, в мероприятии примут участие более 200 делегатов из 10 субъектов России и 5 зарубежных стран: Китая, Кореи, Монголии, Казахстана и Мьянмы.Главной темой повестки станет развитие традиционной медицины и её роль в повышении качества жизни населения. Участники обсудят перспективы интеграции древних практик в современные системы здравоохранения, опыт реализации программ активного долголетия, а также инвестиционный потенциал отрасли. Кроме того, в рамках встречи запланировано подписание соглашения между Бурятией и Центральным аймаком Монголии о международных и внешнеэкономических связях в торгово-экономической, научно-технической, социальной и гуманитарной сферах.Выбор Бурятии в качестве площадки для форума не случаен: республика признана центром традиционной медицины в России. При поддержке правительства страны Бурятия рассматривает эту сферу как стратегический приоритет. Здесь многовековые знания успешно интегрируются в научную базу: развивается лекарственное растениеводство, налаживается производство высокотехнологичных средств по старинным рецептурам, а методы традиционной медицины внедряются в государственную систему медицинской реабилитации. Бурятия – единственный регион в России, где традиционная медицина включена в систему ОМС.«Предстоящее заседание станет авторитетной площадкой для обмена экспертными мнениями и установления долгосрочного сотрудничества. Объединение уникальных знаний стран-участниц Ассоциации позволит превратить традиционную медицину в мощный ресурс социально-экономического роста и повышения качества жизни в регионах АРАССВА», - отметили в пресс-службе правительства РБ.По итогам 15-го заседания Рабочей комиссии высокого уровня пройдет процедура принятия новых регионов-членов. Статус изменят: три региона Республики Союз Мьянма (административные области Янгон и Мандалай, национальная область Шан); префектура Окинава (Япония) — переход из статуса наблюдателя в статус члена; Восточно-Казахстанская область (Республика Казахстан); Республика Татарстан (Российская Федерация).Таким образом, после принятия новых членов АРАССВА расширится до 96 регионов из 10 государств, включая регионы Центральной и Юго-Восточной Азии. Напомним, в настоящее время в Ассоциации насчитывается 82 региона-члена, 5 регионов-наблюдателей, 1 особый член, 3 члена-корреспондента.В завершение III заседания Подкомиссии по традиционной медицине состоятся важные церемонии подписания:– Меморандум о сотрудничестве между Центром восточной медицины и Больницей традиционной китайской медицины г. Анькан, провинция Шэньси, КНР. Документ закрепит намерения об обмене опытом, стажировках и совместных научных исследованиях.– Соглашение о сотрудничестве между Бурятским государственным университетом им. Д. Банзарова, Центром восточной медицины и Сбербанком. Предмет соглашения – разработка цифровых сервисов с применением дистанционных технологий и искусственного интеллекта для повышения эффективности управления в здравоохранении.Кроме того, в рамках мероприятия пройдут двусторонние встречи Центра восточной медицины с делегациями китайских провинций Шэньси, Хэнань и Шаньдун, что откроет новые возможности для межрегиональных проектов.АРАССВА – международная организация, основанная в сентябре 1996 года в провинции Северная Кёнсан (Республика Корея). Основная цель – содействие всестороннему развитию региона через сотрудничество между администрациями территорий на принципах взаимопонимания и равноправия. Высший орган – Генеральная Ассамблея. Секретариат расположен в г. Пхохан (Республика Корея).