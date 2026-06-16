Мэр Улан-Удэ: «Столицу Бурятии ждут большие перемены»

Параллельно с дорогами в Улан-Удэ меняется и система общественного транспорта. Чтобы сделать движение безопасным и снизить заторы, в 2025-м реализовали пятый этап Интеллектуальной транспортной системы. Сразу на 12 магистральных улицах города внедрили координированное управление светофорами. Вкупе с мерами прошлых лет это дало реальный результат: скорость проезда в утренние и вечерние часы «пик» увеличилась на 15%.





На месте двух заброшенных пустырей – на улице Ткацкой и Фрунзе – сделали скверы. Неприметные территории стали местами отдыха с пешеходными зонами, озеленением и лавочками. Всего за 2025-й в Улан-Удэ отремонтировано 37 дворовых территорий и благоустроено 28 объектов – от проездов до скверов.





Улан-Удэ уже несколько лет находится в интенсивной фазе развития. По большому счету, город – одна большая стройка. От президентского мастер-плана и перестройки центра города до благоустройства дворов в отдаленных микрорайонах. Каким Улан-Удэ встретил 360-летие?Мастер-план, одобренный президентом России, основной драйвер развития Улан-Удэ уже сейчас, и на ближайшие годы. По сути, происходит реновация столицы региона, пишет «Тивиком».Перестраивается центр города. Уже идет строительство новых жилых кварталов, здания театра «Байкал», Национального музея. Чтобы обеспечить новые объекты инженерными мощностями, в городе приступили к одной из самых сложных задач – замене коммуникаций, которые не трогались десятилетиями. Новые сети дадут инженерные возможности для центра города на десятки лет вперед.В 2025 году открылись первые социальные объекты мастер-плана. После реконструкции открылся стадион Забайкалец и новый филиал поликлиники №2 в 103 квартале. Готовится к открытию Центр креативных индустрий. Идет подготовка территорий под будущие жилые кварталы в Октябрьском районе Улан-Удэ.Как результат, по оценке правительства России мастер-план столицы Бурятии вошел в тройку лучших на Дальнем Востоке части обеспеченности финансами и результатами работ.360-летие Улан-Удэ встретит как строящийся и развивающийся город. Да, местами улицы будут перекрыты, а в центре продолжает кипеть стройка. Но это ли не главный признак того, что город меняется к лучшему?За последние пять лет на ремонт дорог в Улан-Удэ выделили более трех миллиардов рублей - никогда в истории в улан-удэнские дороги не инвестировались такие бюджеты. Это позволило привести в нормативное состояние более 85% городских дорог.В 2025 году капитальный ремонт дорог выполнили на 13 участках. На каждом участке не просто меняли дорожное покрытие, но и благоустраивали пешеходные зоны, обновляли тротуары и дорожные знаки, а также наносили новую разметку. Обновлены более 900 пешеходных переходов, установлены 1800 новых дорожных знаков.Упор сделали на ремонт тех участков дорог, которые ведут к социально значимым объектам или влияют на решение транспортных проблем Улан-Удэ. Особое внимание уделили и запросам от горожан. Так, в 2025-м началось расширение улицы Бабушкина с устройством ливневой канализации. Участок соединяет пригород Улан-Удэ и сотые кварталы с центром города, а потому ее решили сделать трехполосной. Перегруженный участок станет современной магистралью, по которой удобно распределены транспортные потоки.Продолжается в Улан-Удэ и ямочный ремонт дорог. За 2025-й привели в порядок почти 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна.В юбилейный год столица Бурятии тоже зашла активно. В 2026-м будет выполнен капитальный ремонт 6 участков дорог. Приступят и к одному из ключевых проектов мастер-плана города – строительству путепроводов: тоннельного типа на Читинском переезде и надземного в микрорайоне Стеклозавод. Путепроводы позволят изменить городской трафик и снизить автомобильную нагрузку на центр города.Подвижной состав тоже обновляется. За год по дорогам Улан-Удэ поехали 30 новых автобусов среднего класса ПАЗ, которые распределили по самым загруженным участкам. На 2026-й запланирована покупка еще 36 машин. В общем, муниципальный парк увеличится до 275 единиц.Главным результатом в образовании Улан-Удэ за последние годы стала ликвидация третьей смены в школах и очередей в детские сады. В 2025 году в столице Бурятии сосредоточились на капитальном ремонте существующих зданий.В школе № 58 провели настоящую реконструкцию: отремонтировали фасад и кровлю, полностью заменили инженерные системы, обновили полы, санузлы, пищеблок и актовый зал, а также благоустроили территорию. 90-летнее здание буквально обрело вторую жизнь.Как и детский сад № 52 «Ая-Ганга», также капитально отремонтированный в 2025 году. Замена фасада и кровли, масштабная перепланировка, утепление стен и новые коммуникации – от обветшалого здания остались только несущие стены.В 2026-м обновление ждет сразу три школы и детский сад «Чебурашка». Продолжается и строительство школы на 760 мест в центре города по мастер-плану.Только за 2025-й в столице Бурятии ввели 21 спортивный объект, в том числе топовый стадион «Забайкалец», волейбольный центр Эйс и региональный центр по хоккею «Байкал Арена». Также благодаря частным инвестициям открылся спортивный центр «Тамир» с тремя залами для занятий футболом, волейболом и настольным теннисом.Параллельно в Улан-Удэ развивается и массовый спорт. За год в городе открылось 13 спортивных площадок и 3 новых комплекса ГТО. А чтобы люди могли заниматься физкультурой круглый год, в Улан-Удэ перешли к централизованному содержанию хоккейных коробок. Теперь их заливает и приводит в порядок городская спецтехника.Качество и оснащение спортивных объектов приводит к большим победам: за 2025-й городские спортсмены на международных и российских турнирах завоевали 883 медали разного достоинства. 34 спортсмена стали «Мастерами спорта России», двое «Мастерами спорта международного класса».Одним из главных приоритетов развития Улан-Удэ остается благоустройство. В 2025-м в самом центре города полностью преобразился «Александровский сад». Сегодня это интересный пешеходный маршрут, утопающий в зелени. Капитальный ремонт провели так, чтобы не навредить деревьям, среди них появились новые дорожки и дугообразные арки с освещением. Впрочем, это только начало перемен на Гостиных рядах. В планах создать вокруг три локации, объединенные в одну композицию.Пожалуй, самым масштабным проектом ближайших двух лет станет обновление Арбата. На главной пешеходной улице заменили все коммуникации, а сейчас меняют тротуарную плитку и ограждения. В планах установить новые скульптуры и фонтан, оборудовать систему полива и современное освещение, а также озеленить Арбат.Создание зеленых зон в целом стало для Улан-Удэ новым приоритетом. Буквально каждое благоустройство территорий сопровождается дополнительным озеленением, и к 360-летию города высажено уже более 130 тысяч цветов.Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков предельно точно формулирует философию развития Улан-Удэ:«Все успехи и достижения Улан‑Удэ – это успехи не только администрации, но всех горожан, и каждого в отдельности. Всех – кто здесь работает, учится, создает семьи и воспитывает детей. Нам повезло, мы – столица прекрасной республики. Мы крепко стоим на ногах и смело идем вперед. Наш Улан‑Удэ ждут большие перемены».Фото: мэрия Улан-Удэ