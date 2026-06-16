В селе Бурятии гость оставил соседей без еды, выпивки и телефона

Криминальный фуд-тур совершил житель Тункинского района Бурятии и обокрал сразу нескольких своих соседей. Одного из них он лишил содержимого холодильника, второго мяса, а третьего – телефона, который впоследствии выменял на алкоголь.

Как рассказали в полиции, сначала 46-летний местный житель обчистил знакомую, живущую по соседству. Ее не было дома, но его это не смутило. Открыв холодильник, он забрал продукты и 3 литра пиво. Все это впоследствии было съедено и выпито.

На этом его кулинарный тур не закончился и на следующий день он отправился в гости к другому приятелю. Пока хозяин дома отлучился, наш герой спрятал в сенях несколько килограммов мяса. Ночью он вернулся, забрал добычу и выгодно перепродал его.

Встретившись с ещё одним знакомым сельчанином в сквере, он стащил у него телефон, тут же его продал, а на выручку купил спиртное. Полицейские его задержали и завели уголовное дело.

Фото: нейросеть