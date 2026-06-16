Общество 16.06.2026 в 14:55

В Бурятии отремонтируют важную социальную артерию

С предстоящими работами ознакомился глава республики в ходе визита в Кабанский район
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отремонтируют важную социальную артерию
В Кабанском районе отремонтируют автомобильную дорогу по улице Партизанская в селе Кудара и улицах Школьная и Печкина в селе Корсаково. Эта дорога — один из объектов Народной программы партии «Единая Россия».

Решение о ремонте было принято по итогам рабочей поездки главы Бурятии в Кабанский район в сентябре 2023 года. Сегодня, 16 июня, Алексей Цыденов и врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Марина Кочерина осмотрели участок дороги и обсудили предстоящие работы с местной администрацией.  

В августе 2025 года администрация Кабанского района разработала техническую документацию на ремонт дорог. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

- Данный участок — ключевая социальная артерия: он ведёт к школе и является частью автобусного маршрута. Проектная документация на капитальный ремонт уже готова. Общая протяжённость — 3,6 км, стоимость работ — 195 млн рублей. В проекте внимание уделено безопасности: обустройству тротуаров, пешеходных переходов, установке знаков и нанесению разметки. Реализация проекта запланирована на 2027–2028 годы, — отметила Марина Кочерина.


У новой дороги будет облегченный тип покрытия — асфальтобетон. Ширина полосы движения составит 3 метра, ширина тротуара (с учётом бортовых камней) — 1,26 м, обочины — 0,5 м.

В рамках ремонта планируется выполнить устройство земляного полотна и дорожной одежды, обустройство тротуаров и парковок, монтаж системы водоотвода, устройство съездов и примыканий.

На новой дороге будут установлены знаки, нанесена разметка, установлены ограждения.

Дорога — один из объектов Народной программы партии «Единая Россия». Финансирование планируется в рамках государственной программы «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства».

Как отметили в пресс-службе правительства РБ, реализация проекта позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, улучшить транспортную доступность населённых пунктов и создать более благоприятные условия для жителей и гостей Кабанского района.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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